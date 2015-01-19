فعالیت چهار مرکز درمانی استیجاری در استان بوشهر/ فرسودگی دو بیمارستان

ابراهیم پورحکیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه میانگین کشوری تعداد تخت های فعال به ازای بیمه شدگان، هفت تخت به ازای هر ۱۰هزار بیمه شده است، گفت: این نسبت در استان بوشهر، پنج تخت است که با میانگین کشوری فاصله بسیار زیادی دارد.

وی افزود: استان بوشهر با شرایط ویژه و قابلیت های موجود در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، کشاورزی، دریا و صنعت، بستری مهم و گسترده برای حضور سازمان تامین اجتماعی در ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای اجتماعی و تامین سلامت نیروی کار و تاثیرگذاری بر روند توسعه استان دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین و ارائه خدمات درمانی، هدف و وظیفه سازمان است، ادامه داد: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر بر اساس سیاست‌های راهبردی سازمان و در راستای تامین درمان بیمه شدگان به رغم محدودیت‌های منطقه‌ای، توسعه نیافتگی استان در بخش درمان و با استفاده حداکثری از پتانسیل‌های موجود، رشد قابل توجهی در همه شاخص‌های عملکردی داشته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: در توسعه درمان مستقیم در کشور به آمایش سرزمین توجهی نداشته است و به صورت مقطعی و با ملاحظات سیاسی و اجتماعی تصمیم‌گیری شده است، لذا در درمان مستقیم، استان با همان شرایط درمان غیرمستقیم و بخش خصوصی مواجه است.

پورحکیمی گفت: از مسئولان کشوری انتظار می رود در مورد تخت‌های فعال استان بوشهر مانند استان‌های محروم برخورد کنند و توسعه تخت‌های بستری در استان، در دستور کار قرار گیرد.

وی یکی از مشکلات عمده درمان استان را وجود چهار مرکز استیجاری در استان عنوان کرد و افزود: پلی کلینکی در این استان وجود دارد که بیش از دو دهه از افتتاح آن می گذرد اما هنوز در مکان استیجاری و با کمترین امکانات به بیمه شدگان استان ارائه خدمت می کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر، به مشکل در خدمات رسانی دو بیمارستان استان به علت فرسودگی و استهلاک تجهیزات آن اشاره کرد و افزود: عدم پاسخگویی چارت تشکیلاتی اغلب واحدهای درمانی تابعه و به تبع آن کمبود نیروی انسانی، امکان بهره برداری از پتانسیل و امکانات موجود را با مشکل همراه کرده است.

ابراهیم پورحکیمی تصریح کرد: توسعه نیافتگی درمان در بخش خصوصی، توانایی خرید خدمات درمانی سازمان را در استان پایین آورده و حق انتخاب و تامین درمان بیمه شدگان با روش خرید خدمت با کمبود و مشکل روبرو است.

وی ادامه داد: این موضع سبب شده است پایین ترین سرانه درمان به ازای بیمه شده در درمان غیرمستقیم به بوشهر برسد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر از رشد حدودا ۱۰درصدی مراجعین مراکز ملکی و پاسخگویی به بیش از یک میلیون و ۸۶۰هزار مورد مراجعه در مراکز ملکی استان طی ۹ماه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: استقرار استاندارد مدیریت یکپارچه IMS در مراکز تابعه از دیگر اقدامات سازمان متبوعش در مدت اخیر است.

پورحکیمی گفت: طی ۹ ماه گذشته مراجعین بستری در مراکز ملکی هشت درصد رشد داشته به گونه ای که ۱۳ هزار و ۹۷۰ مورد بستری و شش هزار و ۵۲۱ عمل جراحی در این مدت در این مراکز ثبت شده است.

وی اظهار داشت: بیمارستان سلمان فارسی بوشهر به عنوان تنها بیمارستان استان، موفق به کسب رتبه درجه یک عالی در ارزشیابی اعتبار بخشی شده است.