واحدهای آلاینده استان گیلان مالیات پرداخت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، در حاشیه نشست مدیرکل محیط زیست گیلان به مناسبت هفته هوای پاک که عصر دیروز برگزار شد، محمد رضا برجی با بیان این نکته که در استان گیلان با آلودگی وسیع مواجه نیستیم گفت: تنها آلودگی بزرگ گیلان مربوط به سوزاندن کاه و کلش بعد از برداشت برنج بود که امسال آن نیز کنترل شد.

مدیر کل محیط زیست استان گیلان بیماری برای سالمندان، کودکان و اثرات منفی برنمای ساختمان و همچنین تصادفات به دلیل تجمع دود سیاه در برخی جاده­ ها را از مشکلات ناشی از سوزاندن کاه کلش دانست و بیان کرد: امسال سوزاندن کاه و کلش بیش از ۸۵ درصد در حوزه رشت کاهش داشته است. این موفقیت با همکاری محیط زیست، جهاد کشاورزی و دادگستری گیلان اتفاق افتاد.

وی گفت: مشکلاتی که اکنون در تهران وجود دارد به دلیل عدم توجه به هشدارهایی است که در دهه ۵۰ بیان شده بود وامروز به دلیل عدم برنامه ریزی به خطر تبدیل شده است.

محمدرضا برجی با اشاره به وضعیت هوای پاک تهران بیان کرد: تهران تا ۱۵ دی ماه ۹۲ فقط سه روز هوای پاک و تا ۱۵ دی ۹۳ هم فقط ۱۳ روز هوای پاک داشته است. وضعیت تهران نشان می­ دهد کلانشهرهایی مانند رشت بدون برنامه ریزی آمایش سرزمین از این وضعیت مصون نخواهند بود.

وی با اشاره به خودرو به عنوان یکی از منابع آلوده کننده هوا اعلام کرد: خودروهای وانت تک‌کابین و ۲ کابین شرکت پویا خودرو، سواری ویانا ۱۵۰۰ سی‌سی شرکت سناباد خودرو توس، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ SD با موتور TU۳ و پژو پارس اتوماتیک با موتور TU۵ شرکت ایران‌خودرو و مزدا ۳ اتوماتیک هاچ‌بک شرکت بهمن موتور ۵ خودرویی هستند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، اجازه شماره گذاری از محیط زیست رانگرفته اند.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۸ واحد صنعتی به عنوان واحدهای آلاینده معرفی شدند افزود: این واحدها در بخش فاضلاب، پساب و آلودگی هوا دچار مشکل بودند.

کارخانه­ هایی مانند آسفالت سازی، فولاد، سیمان و جایگاه­های دفن زباله از منابع اصلی آلودگی هوا در گیلان هستند. فاضلاب­ هاعلاوه بر آلودگی منابع آبی از منابع تولید آلودگی هوا نیز هستند.

وی افزود: امسال نیز تا پایان بهمن ۲۷۰ واحد صنعتی آنالیز شده و واحدهای صنعتی آلاینده معرفی می شوند. و همچون سال گذشته بعد از معرفی واحدهای صنعتی متخلف یک درصد به عنوان مالیات توسط دارایی از آنها گرفته می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه رابطه محیط زیست با صنعت تعاملی است،گفت: تا زمانی که واحدهای صنعتی در رفع مشکلات صنعتی خود تلاش کنند رابطه ما تعاملی خواهد بود و ما با آنها مدارا می کنیم تا در اشتغال استان خللی به وجود نیاید.

برجی افزود: واحد های صنعتی جدید نیز در صورتی که استانداردهای لازم را رعایت نکنند مجوز نخواهند گرفت.

مدیرکل محیط زیست گیلان با انتقاد از شهرک صنعتی رشت گفت: این شهرک ۴۰ سال است که تصفیه خانه ندارد و محیط زیست این شرکت را به دادگاه معرفی کرده است و با هیچ کس مصامحه نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه درختان ریه شهر هستند و به صورت رایگان هوا را پالایش می کنند ادامه داد: در ساخت و ساز شهری متاسفانه هیچ توجهی به فضای سبز نداریم و به رشد شهری فقط براساس بتون نگاه می کنیم.

مدیر کل محیط زیست استان با انتقاد از بیمارستان های دولتی گیلان توضیح داد: متاسفانه از ۲۲ بیمارستان دولتی استان فقط ۴ بیمارستان تصفیه خانه دارند که آنها هم مورد تایید محیط زیست نیستند. از ۹ بیمارستان خصوصی استان نیز ۴ بیمارستان دارای تصفیه خانه هستند.

برجی همچنین از اجرا شدن ۵۰ برنامه به مناسبت هفته هوای پاک در استان خبر داد.