نحوه انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه تربيت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دارا بودن صلاحيت عمومي ورود به دوره دكترا از شروط اصلي براي پذيرش دانشجويان ايراني خارج از كشور در دانشگاه تربيت مدرس است.

براي رشته هاي علوم پزشكي داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي يا بالاتر، متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا، از يكي از دانشگاه هاي داخل يا خارج از كشور كه حسب مورد به تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد الزامي است.

تشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته مي تواند تحصيل كند و همچنين تعيين شرايط تطبيق با گروه برنامه ريزي ذيربط در دفتر نظارت و ارزشيابي دانشگاه است.

پذيرش دانشجو فقط براي همان سال تحصيلي كه از طرف دانشگاه تعيين شده است اعتبار دارد و عدم مراجعه پذيرفته شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي مي شود. در موارد استثنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرش قابل تمديد است.

سقف ظرفيت پذيرش دانشجوي انتقالي توسط دفتر نظارت و ارزشيابي پس از تصويب هيات امنا در هفته اول آبان هر سال جهت اجرا به دفتر آزمون اعلام مي شود.

از ديگر شرايط پذيرش اين است كه حداقل 4 ترم از تحصيل متقاضي باقي مانده باشد. موفقيت در مصاحبه كه توسط گروه تخصصي انجام مي شود و پرداخت هزينه هاي تحصيلي از ديگر شرايط براي پذيرش در دانشجويان ايراني خارج از كشور در دانشگاهي تربيت مدرس است.

حداقل هزينه تحصيلي متقاضي انتقال خارج به داخل با احتساب حداكثر يك ترم دروس آموزشي (در صورت نياز) 50 درصد كل هزينه دوره بر اساس اعلام وزارت متبوع (در مورد متقاضيان تبديل خارج به داخل) بوده و دريافت مي شود.