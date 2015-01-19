کامران تفتی بازیگر تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عناصر جذاب‌کننده آثار شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: اگر قصه این آثار بتوانند فضایی که در فیلمنامه‌های تلویزیونی دچار خلأ است، پر کند و فیلمنامه‌ها ریتم و تعلیق بیشتری داشته باشد، ممکن است اتفاقات خوبی بیفتد. در مرحله دوم نیز انتخاب درست بازیگران خیلی بیشتر از اسامی آنها ارزشمند است.

وی افزود: وقتی قصه با حضور درست بازیگران رنگ واقعیت به خود بگیرد، مخاطب از آن جدا نمی‌شود. در ادامه تبلیغات، تهیه، تولید و کارگردانی دارای اهمیت است. این سه جزو اهرم‌های مهم سریال‌ها در شبکه نمایش خانگی هستند تا یک اثر بتواند در سبد فرهنگی خانواده‌ها قرار بگیرد. البته ضروری است تبلیغات در راستای خود فیلم باشد نه جدا از آن.

تاتی تاتی‌های ایران در عرصه سریال‌های خانگی

این بازیگر با اشاره به برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی که ناموفق بوده‌اند، گفت: این آثار حتما یکی از این سه عامل را مورد توجه قرار نداده‌اند یا قصه کشش لازم را نداشته است و یا گروه بازیگران نتوانستند ویترین مناسبی برای کار باشند.

تفتی ادامه داد: بیشترین نقش را نیز بخش سوم یعنی تبلیغات، تهیه و تولید دارد که موتور حرکتی این بخش است و وقتی اهمال در آن صورت بگیرد روی سریال تأثیر می‌گذارد.

وی از حضور چهره‌های صاحب نام عرصه کارگردانی در شبکه نمایش خانگی نام برد و افزود: امیدوارم این شبکه بتواند از پتانسیل این فیلمسازان استفاده کند. این مدیوم در جهان شناخته شده است و ما هستیم که تاتی تاتی قدم‌های اولمان را برمی‌داریم.

شبکه نمایش خانگی هم پول‌ساز است هم تاثیرگذار

این بازیگر یادآور شد: می‌شود به شدت از این رسانه درآمد کسب کرد، هم به فرهنگ‌سازی پرداخت و هم تاثیرگذار بود. اینکه فیلمسازان بزرگ به شبکه نمایش خانگی جذب شوند و از اندیشه‌های آنها استفاده شود، قطعا باعث پیروزی این شبکه خواهد شد.

تفتی در پایان گفت: من به خاطر شرایط کارم و اینکه جز بازیگری کار دیگری نمی‌کنم همه سریال‌ها را می‌بینم. اخیرا سریال «سگ زخمی» را می‌دیدم که برای تلویزیون روسیه است و آنقدر فضای این تریلر عجیب است که گاهی احساس می‌کنم ما به همین زودی به آنها نمی‌رسیم اما ضروری است که هزینه بکنیم و تمام آثار رقبا را ببینیم.