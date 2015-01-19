تمجید اتحادیه اروپا از مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا با صدور بیانه ای با اعلام اینکه گفتگوهایی مفید و جدی در مذاکرات روز یکشنبه میان طرف های حاضر در ژنو مطرح شد از برگزاری دور بعدی گفتگوها در ماه آتی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: در مذاکراتی که به ریاست «هلگا اشمیت» برگزار شد مباحثی مفید و جدی مطرح گردید و در ماه فوریه این مذاکرات از سر گرفته می شوند.

پيش از برگزاری اين نشست، وانگ چون، مذاکره‌کننده ارشد چين، اعلام کرده بود که دستيابی به توافق نظر مهمترين مورد اولويت در اين مذاکرات است و در اين مرحله از نظر پکن، دستيابی به يک متن مشترک در اولويت اول نيست.

منابع نزديک به مذاکرات گفته‌ اند که ايران، آمريکا، انگلیس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان، بايد يک بار ديگر برای جمع‌ بندی مباحث با يکديگر ديدار کنند.

پيشتر گزارش‌ هايی منتشر شده بود که ايران و شش قدرت جهانی در اين دور از مذاکرات در پی دستيابی به يک متن مشترک برای تدوين اصول يک توافق سياسی هستند.

تحلیلگران حاضر در ژنو می‌ گویند، این اصول توافق که از آن صحبت شده، مرحله‌ای پیش از توافق سیاسی است که ایران و ۱+۵ تا اسفند ماه به خود فرصت داده‌اند تا به آن دست یابند.

در سند اقدام مشترک که متن سه صفحه‌ای آن در نوامبر ۲۰۱۳ منتشر شد، یک بخش به اقدامات نهایی دو طرف اختصاص یافته‌ است.