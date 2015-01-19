مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-منابع عربی از درگیری میان ارتش و حوثیها در ساختمان ریاست جمهری صنعا خبر دادند.
-دیده بان حقوق بشر از کشورهای غربی واست برای آزادی معترضان از زندانهای رژیم آل خلیفه به این رژیم اعمال فشار کنند.
-گروههای فلسطینی حمله رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت شش نفر از نیروهای حزب الله در جولان شد را به شدت محکوم کردند.
-«عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که سازمان ملل باید در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی به صورت جدی وارد عمل شود.
-مسلمانان ترکیه با برگزاری تظاهراتی انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر اسلام را توسط نشریه فرانسوی محکوم کردند.
-سازمان همکاری اسلامی انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبراسلام توسط نشریه فرانسوی را به شدت محکوم کرد.
-واشنگتن تاکید کرد که «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در نشست مقابله با داعش در لندن که پنج شنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
-سامان ملل و دولت مالی اعلام کردند که بیماری ایبولا در این کشور پایان یافت.
-رئیس تحریریه نشریه فرانسوی شارلی ابدو از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام دفاع کرد.
-مسکو از آغاز دوباره درگیریها در شرق اوکراین به شدت اظهار نگرانی کرد.
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