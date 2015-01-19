  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۷

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-سرویس بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

-منابع عربی از درگیری میان ارتش و حوثیها در ساختمان ریاست جمهری صنعا خبر دادند.

-دیده بان حقوق بشر از کشورهای غربی واست برای آزادی معترضان از زندانهای رژیم آل خلیفه به این رژیم اعمال فشار کنند.

-گروههای فلسطینی حمله رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت شش نفر از نیروهای  حزب الله در جولان شد را به شدت محکوم کردند.

-«عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که سازمان ملل باید در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی به صورت جدی وارد عمل شود.

-مسلمانان ترکیه با برگزاری تظاهراتی انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر اسلام را توسط نشریه فرانسوی محکوم کردند.

-سازمان همکاری اسلامی انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبراسلام توسط نشریه فرانسوی را به شدت محکوم کرد.

-واشنگتن تاکید کرد که «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در نشست مقابله با داعش در لندن که پنج شنبه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

-سامان ملل و دولت مالی اعلام کردند که بیماری ایبولا در این کشور پایان یافت.

-رئیس تحریریه نشریه فرانسوی شارلی ابدو از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام دفاع کرد.

-مسکو از آغاز دوباره درگیریها در شرق اوکراین به شدت اظهار نگرانی کرد.

کد مطلب 2467807

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها