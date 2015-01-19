مواد اولیه ساخت مفصل مصنوعی ساخته شد

سید محمدمهدی هادوی - رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون ما در پژوهشگاه ارتباط خوبی با صنعت داریم به طوریکه برخی طرح ها در مرحله رسیدن به تولید انبوه هستند و درآینده ای نزدیک وارد بازار می شوند.

وی با بیان اینکه ما در پژوهشکده مواد و انرژی موفق به ساخت بیومواد فلزی شده ایم، عنوان کرد: بیومواد فلزی از جمله موادی هستند که در پزشکی کاربرد دارند و از جمله طرح هایی در پژوهشکده، به شمار می روند که در آستانه تولید انبوه است.

وی اظهار داشت: بیومواد فلزی از جمله فلزاتی هستند که در ایمپلنت استفاده می شود و ایمپلنت ها برای تثبیت استخوان و جایگزینی مفاصل مصنوعی در مواردخاص و مواردی از این قبیل در حوزه پزشکی به کار می روند.

هادوی افزود: اکنون بیومواد فلزی تاییدیه های استاندارد خود را گرفته و در مرحله پایلوت است که سعی داریم پایلوت بیومواد را تا پایان سال به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به اینکه بیو مواد جز کالاهای وارداتی کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: ساخت این نوع مواد و جایگزین آن به جای کالای وارداتی می تواند از صرفه جویی بالایی برخوردار باشد.

به گفته وی از آنجایی که این فولاد در بدن انسان مورد استفاده قرارمی گیرد باید با استاندارد های جهانی مطابقت داشته باشد و به تایید وزارت بهداشت برسد، از این رو شاید به تولید رساندن این بیومواد به طول بیانجامد.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی اظهار امیدواری کرد و عنوان کرد: امیدواریم از سال آینده به تولید بیومواد فلزی در کشور بپردازیم.