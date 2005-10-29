فرسايش در جايگزيني خودروهاي فرسوده

به گزارش خبرنگار اقفتصادي مهر، با توجه به مصوبه هيات وزيران مبني بر خروج 200 هزار دستگاه خودروي تا پايان سالجاري ، اما شواهد حاكي از آن است كه اين امر تحقق نخواهد يافت.

اين گزارش مي افزايد:، براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي تا پايان اين برنامه پنجساله بايد دو ميليون دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شود كه به اين ترتيب سالانه بايد 400 هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شود.

اين در حالي است كه بر خلاف وعده هاي داده شده ، بازهم تراژدي خودروهاي فرسوده در سالجاري و سالهاي آينده با ناكامي مواجه خواهد شد . چرا كه تسهيلات پيش بيني شده تنها براي خروج 20 تا 30 هزار دستگاه خودرو مي باشد.

حميد رضا فولادي گرعضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي معتقد است: براي خروج خودروهاي فرسوده تا كنون كارهاي مقدماتي انجام نشده. در حالي كه در نخستين سال برنامه چهارم بسر مي بريم اين امر بسيار نگران كننده مي باشد.

مديركل دفتر كنترل كيفيت هواي سازمان محيط زيست در اين باره مي افزايد: با توجه به تاخيري كه در اجراي اين طرح ايجاد شده است، پيش بيني مي شود كه تا پايان سال فقط 100 هزار خودروي جديد با خودروهاي فرسوده جايگزين شوند.

سعيد متصدي، از جمله دلايل تاخير اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در سال جاري را رفع ابهام ها و انجام هماهنگي هاي لازم با اداره گمرك، نيروي انتظامي و خودروسازان ذكركرد.

وي، عدم استقبال مردم از تعويض خودروي خود با "خودروي پي كي" را از جمله علت هاي كندي روند اين طرح برشمرد و افزود: با هماهنگي هاي انجام شده تا آذر ماه علاوه بر خودروي پي كي، "پرايد" نيز به عنوان جايگزين خودروهاي فرسوده عرضه مي شود ،همچنين شركت ايران خودرو نيز علاوه بر خودروي"آر-دي"، "پ‍‍ژو 405" نيز به متقاضيان تحويل خواهد داد.

وي اظهار داشت: علاوه بر اضافه شدن پرايد نو به اين چرخه، قراراست پرايدهاي دست دومي كه توسط شركت سايپا از مردم خريداري شده، پس از انجام اصلاحات و تعميرات لازم، با قيمت پايين تر به متقاضيان واگذار شود.

دكتر متصدي، خاطرنشان ساخت: پيش بيني مي شود با افزايش تنوع خودروهاي جايگزين، استقبال مردم از طرح يادشده بيشتر و روند از رده خارج كردن خودرو سريع تر شود.

متصدي يكي ديگر از مشكلات موجود را تعهد خودروسازان به ساخت و تحويل خودرو به مشتريان خود دانست و گفت: با توجه به اين مسئله اين شركت ها ابتدا به دنبال عمل به تعهدات خود هستند و مازاد توليد خود را به چرخه از رده خارج كردن خودروها وارد مي كنند اما با مذاكرات انجام شده قرار است تا اين روند اصلاح شود.