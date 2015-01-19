به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما، بودجه ۱۳۹۴ را در راستای برنامه ۵ ساله توسعه و سیاست‌های اقتصادمقاومتی دانست و گفت: منابع ما در سال ۹۴ از سه محل مالیاتی، نفت و اوراق مشارکت تامین می شود که سهم مالیات در آن ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، نفت در حد ۷۱ هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت ۷ دهم درصد (در حد سال ۹۳)‌ پیش بینی شده است.

وی افزود: ترکیب منابع ما از نفت جدا شده است، یعنی وابستگی نفتی ما به کمترین وابستگی و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد.



نوبخت گفت: در بخش مصرف، ۱۶ درصد طرح‌های عمرانی و ۱۱ درصد طرح‌های جاری رشد پیدا کرده و به این ترتیب منابع به سمت غیرنفت رفته و مصارف به سمت طرح‌های عمرانی، از این رو ترکیب خوب و نسبت به سالهای گذشته کاملا متفاوت شکل گرفته است.



بودجه ۹۴ تعارضی با اقتصادمقاومتی ندارد



وی تصریح کرد: لایحه بودجه در تعارض با اقتصادمقاومتی نبوده بلکه در جهت آن است، چرا که رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم لایحه بودجه بوده و با سرمایه گذاری هایی که انجام می دهیم و با پیش بینی‌های انجام شده سال آینده دستکم ۳ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، ضمن آنکه کاهش وابستگی به نفت یکی از بندهای اقتصادمقاومتی است.



نفت ۷۲ دلاری در بودجه



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیش بینی اولیه برای قیمت نفت در بودجه را ۱۰۰ دلار در مهر ماه ذکر کرد و گفت: به محض اینکه متوجه افت قیمت نفت شدیم آن را به ۷۲ دلار تقلیل دادیم.



وی افزود: ‌از آن جهت که احتمال کاهش بیشتر هم داده می‌شد، ما بودجه ای منعطف را تنظیم کردیم، البته هیچ کس نمی تواند با قاطعیت بگوید که قیمت سال آینده نفت کمتر از ۷۲ دلار خواهد بود بلکه ممکن است بیشتر هم باشد.



کسری بودجه نخواهیم داشت



نوبخت گفت: ما جدولی از طرح‎های مهم عمرانی تهیه کردیم که براساس میزان وصول درآمدها از آن استفاده می‌کنیم. از این رو، کسری بودجه نخواهیم داشت.



وی، تقلیل قیمت نفت را کاری کاملا سیاسی دانست و افزود: آنها تلاش دارند تا با این فشارها ما به اقتصادمان شوک وارد کنیم، البته باید قبول کنیم که مقداری از منابع ما محقق نمی‌شود ولی این مسئله قابل اداره است و دولت خود را موظف می‌داند که با استفاده از صاحبان تجربه این موضوع را مدیریت کند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: در سازمان مدیریت زمانی با نفت ۷ تا ۸ دلاری بودجه بسته شده است.



وی با تقدیر از نمایندگان و تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق افزود: ما با ۷۲ دلار می‌توانیم کشور را اداره کنیم، البته می‌تواند درآمد کمتر باشد که از فرآیند تخصیص استفاده می‌کنیم و اگر هم بیشتر شد، برای آن طرح داریم؛ از این رو بودجه منعطفی را به مجلس بردیم.



کاهش هر دلار از قیمت نفت کاهش هزار میلیارد تومان از درآمد



نوبخت با اشاره به این که با کاهش هر دلار از قیمت نفت، هزار میلیارد تومان از درآمد ما کم می‌شود، گفت: الان اگر مجلس یا دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان از دستگاه‌ها کم کند، همه معترض می‌شوند که بودجه‌ها کم شده در حالی که ممکن است نیازی به آن نباشد.



وی افزود:‌ ما با خود دستگاه‌ها صحبت می‌کنیم و آنها ردیف های مختلفی دارند، وقتی متوجه می‌شوند ۳۰ هزار میلیارد تومان تقلیل منابع هست،‌ خودشان انتخاب می‌کنند که چه طرح‌هایی کامل داده شود و چه طرح‌هایی کمتر بودجه داده شود، پس با مشارکت عملی با دستگاه‌ها کاهش را تقسیم می کنیم.



مجلس به دولت اعتماد کند ما مدیریت می‌کنیم



نوبخت با بیان اینکه این روش به مراتب بهتر از کاهش یک طرفه بودجه است، تصریح کرد: مجلس محترم به ما اعتماد کند ما هم مدیریت می‌کنیم.



وی در ادامه با تاکید بر اهمیت مالیات در تامین بودجه، افزود: عملکرد مالیاتی ما در سال‌جاری تاکنون بین ۹۵ تا ۹۸ درصد بوده و ما باید تلاش کنیم معافیت‌های مالیاتی بی جهت را حذف کنیم.



حذف معافیت‌های مالیاتی بی‌جهت



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: با توجه به هدف‌گذاری کاهش وابستگی به نفت، مهمترین منبع مالیات است. از این رو، ۱۹ درصد رشد مالیاتی اصلا زیاد نیست، البته کار سخت ولی شدنی است.



پایگاه اطلاعاتی حذف برخی یارانه بگیران کامل نیست



نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: براساس قانون هدفمندی، قرار بود با گران شدن حامل‌های انرژی، نیمی از درآمد به مردم، ۳۰ درصد صرف بهداشت و درمان و تولید و ۲۰ درصد هم به خود دولت برای طرح‌های عمرانی تعلق بگیرد ولی آنچه ما وارث آن شدیم، این بود که همه پول‌ها بین مردم تقسیم می‌شد و پولی به دولت نمی‌رسید بلکه هر سال و حتی امسال ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه به این کار اختصاص یافت.



وی افزود: ما ابتدا صمیمانه به مردم توضیح دادیم و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از گرفتن یارانه انصراف دادند و بقیه اعلام نیاز کردند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی ما کامل نیست و ما به سرعت داریم تلاش می‌کنیم که آن را به گونه ای تنظیم کنیم که همه را بشناسیم ولی تا آن زمان قطع یارانه برخی و باقی ماندن برخی دیگر موجب احساس تبعیض می شود.



وی افزود:‌ در مورد سبد کالا هم که دولت توزیع کرد، نارضایتی زیادی اظهار شد، چرا که شناسایی کاملی انجام نشده بود.



یارانه خارجی نشینان قطع شد

نوبخت گفت: ما یارانه برخی خارج نشینان را تا آنجا که شناسایی کردیم، قطع کردیم و باید تلاش کنیم با اطلاعات درست اقدام کنیم و موجب نارضایتی مردم نشویم.



مسکن حمایتی سال آینده کلید می‌خورد



وی افزود: ما یک گام به جلو برداشتیم و ۴۸۰۰ میلیارد تومان در جهت ارزان کردن بهداشت و درمان هزینه کردیم و برای سال آینده دو گام دیگر داریم، هم ۱۳۰۰ میلیارد تومان فقط از بابت پرداخت مابه التفاوت سود برای تسهیلات ارزان قیمت مسکن می خواهیم استفاده کنیم، یعنی علاوه بر این که مشکلات مسکن مهر را می خواهیم با همین هدفمندی اصلاح کنیم، می‌خواهیم سال آینده در جهت مسکن حمایتی هم اقدام کنیم.



اختصاص ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید



نوبخت تصریح کرد: ‌سال آینده ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید خواهیم داد و همین امسال ۵۰۰ میلیارد تومان تاکنون برای تولید دادیم.



وی افزود: ‌ما قرارمان نیست مبالغی که از هدفمندی یارانه ها به دست می آید، به شکل یارانه به واحدهای تولیدی بدهیم. ما می‌خواهیم به صورت تسهیلات ارزان قیمت و به شکل مابه‌التفاوت سود بدهیم.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال فارغ التحصیلان و جوانان علاوه بر آن ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذاشتیم، ضمن آنکه ۴۸۰۰ میلیارد تومان هم سال آینده برای بهداشت و درمان گذاشتیم.



وی تصریح کرد:‌ به هیچ وجه رئیس جمهور اجازه نداد که ما مردم را به خاطر محدود بودن اطلاعاتمان بیازاریم، چرا که مردم ما هستند، وقتی کتبی می‌نویسد نیازمندم، چه اصراری عده‌ای دارند که ما یارانه آنها را قطع کنیم و آنها را آزار بدهیم.



یارانه مضاعف برای اقشار کم درآمد



نوبخت گفت: ما علاوه بر اینکه به همه یارانه یکسان ۴۵۵۰۰ تومان را می دهیم، به قشرهای کم درآمد به صورت ویژه داریم یارانه مضاعف برای امنیت غذایی پرداخت می‌کنیم.



وی افزود: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در این شرایط سخت تا آنجا که دستمان برسد، رفاه مردم را افزایش دهیم، ضمن اینکه انتظار داریم همه به دولت کمک کنند.