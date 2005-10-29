صندق مهر رضا بنگاه خيريه نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرهاد رهبر صبح امروز در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران، نظام بودجه ريزي كشور را مهمترين فعاليت اقتصادي كشور ذكر كرد كه دولت در درصد بالايي از آن عهده دار هدايت و سرمايه گذاري است.

وي گفت: برهمين اساس، دولت جديد تصميم گرفته كه تغييرات جدي در نظام بودجه ريزي كشور ايجاد كند. به عبارت ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد است كه اين تغيير و تحول در نظام بودجه ريزي نياز به يك عزم ملي در كل كشور دارد.

رهبر از هماهنگي هاي صورت گرفته بدنه دستگاه هاي اجرايي و قوه مقننه بر نظام بودجه ريزي عملياتي و نحوه آغاز بكار آن سخن گفت و تصريح كرد: بودجه ريزي عملياتي فرآيندي براي بررسي عملكرد مديريت است كه در آن نحوه تخصيص و عدم تخصيص اعتبار براساس كارايي و اثر بخشي تا حدي ممكن مي شود.

وي با انتقاد از اين كه در گذشته تهيه و تنظيم بودجه براساس چانه زني هاي دستگاه هاي اجرايي صورت مي گرفته است، تاكيد كرد: امسال تهيه و تنظيم بودجه سال 1385 از چازنه زني ها دستگاه ها خارج خواهد شد و برنامه سالانه متكي بر نحوه فعاليت، ميزان اعتبار مورد نياز و در نهايت ميزان اثر بخشي و كارايي آنها جايگزين اين مساله مي شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: بودجه ريزي عملياتي صرفا در سال اول شفاف سازي خواهد شد و در سال هاي آينده كارايي و اثر بخشي آن افزايش خواهد يافت.

وي با بيان اين كه بخشنامه بودجه سال 1385 مقدمه تهيه و تنظيم بودجه عملياتي براي سال آينده است، در خصوص ويژگي هاي اين نوع نظام بودجه ريزي گفت: با شفاف سازي در بودجه دستگاه هاي اجرايي بويژه شركت هاي دولت، ريخت و پاش ها، سفرها، همايش ها و پاداش هاي نسبتا نا مطلوب در فعاليت ها حذف خواهد شد.

وي تاكيد كرد: با تهيه بودجه بر مبناي مديريت عملكرد به برنامه در تحقق اهدافي همچون كاهش بيكاري و تورم و افزايش رشد اقتصادي دست خواهيم يافت.

رهبر در ادامه با اعلام اتمام سخنان خود به خبرنگاران گفت كه سئوال بپرسيد تا پاسخ دهم.

بخشنامه بودجه 85 در مرحله ابلاغ

معاون رييس جمهوري در پاسخ به پرسش خبرنگار"مهر" در باره آخرين وضعيت بخشنامه بودجه سال 85 در دولت گفت: اين بخشنامه نيازي به تصويب هيات وزيران ندارد و با تصويب شوراي اقتصاد و با امضاي رييس جمهوري ابلاغ مي شود.

وي افزود: بخشنامه بودجه سال 1385 هم اكنون در مرحله ابلاغ قرار گرفته است.

رهبر خاطرنشان كرد: بخشنامه بودجه ليستي از راهبردها است كه بودجه دستگاه ها براساس آن تعيين مي شود.

مسكوت ماندن طرح تثبيت قيمت ها در دولت

خبرنگار"مهر" در ادامه از فرهاد رهبر پرسيد كه سرنوشت تثبيت قيمت ها براي سال آينده به كجا خواهد رسيد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز پاسخ داد: حكم تثبيت 9 قلم كالا در شش ماهه دوم سال به تصميم دولت موكول شده است.

وي تاكيد كرد: اين 9 قلم كالا (بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، كوره، برق، مرسولات پستي، تلفن، آب و فاضلاب) در ماده سوم برنامه چهارم از احكام كالاهاي ويژه هستند كه توسط دولت و انحصاري عرضه مي شوند.

رهبر خاطرنشان كرد: بايد قيمت گذاري اين كالاها بر مبناي هزينه هاي نهايي توليد صورت مي گرفته كه در طي سنوات گذشته اين اتفاق به دليل عدم شفاف سازي در هزينه هاي شركت هاي دولتي و در نهايت عدم محاسبه هزينه نهايي توليد آنها اتفاق نيفتاده است.

وي، دغدغه دولت در ناكارآمدي شركت هاي دولتي را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در قانون برنامه بصورت ملموس آمده كه هزينه هاي شركت ها بر مبناي هزينه نهايي توليد بايد صورت گيرد كه ما هم اكنون با يك كاركارشناسي به دنبال اين موضوع هستيم.

وي از سخنان خود اين طور نتيجه گيري كرد: به دليلي اطلاع نداشتن از هزينه نهايي توليد و هزينه فعاليت هاي شركت هاي دولتي فعلا نمي توانيم در خصوص تغيير يا تثبيت قيمتها سخن بگوييم.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: تامادامي كه نتوانيم هزينه هاي توليد و هزينه هاي فعاليت شركت هاي دولتي را محاسبه كنيم طرح تثبيت يا تغيير قيمت ها در دولت مسكوت باقي خواهد ماند.

عدم تحقق درآمد دولت در سال جاري

معاون رييس جمهوري گفت: باتوجه به باقي ماندن پنج ماه از سال جاري هنوز زود است كه در خصوص عدم تحقق درآمد سال جاري دولت سخن بگوييم و در پايان سال اول برنامه مي توانيم بگوييم كه چه ميزان از اهداف برنامه در سال اول محقق شده است.

شفاف سازي بودجه شركت هاي دولتي اولويت اول در بودجه ريزي عملياتي

رهبر شفاف سازي بودجه دستگاه ها و شركت هاي دولتي را اولويت اول در نظام بودجه ريزي عملياتي ذكر كرد و گفت: بودجه سال آينده دستگاه ها و شركت هاي دولتي براساس تعداد پرسنل و ماموريت ها شاف خواهد شد. ولي بايد گفت كه الان شركت ملي نفت سهم بسيار اندكي از بودجه عمومي را به خود اختصاص داده است.

وي با تاكيد بر اين كه سازمان مديريت و برنامه ريزي صد در صد در عملياتي كردن بودجه موفق خواهد بود، اظهارداشت: قطعا در سال هاي آينده در جايي پاي نخواهيم گذاشت كه در آنجا شكست بخوريم.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي دو حكم 138 و 144 برنامه چهارم توسعه در خصوص تنظيم بودجه سالانه بر مبناي قيمت تمام شده را مورد اشاره قرار داد وتصريح كرد: اين مساله از يك پشتوانه كار علمي سال هاي گذشته سازمان مديريت در خصوص بودجه ريزي عملياتي حكايت دارد، به طوري كه هم اكنون سازمان نقشه برداري كه جزيي از اين سازمان است بودجه ريزي عملياتي را از سال جاري آغاز كرده است.

كارشناسان مركز پژوهش ها يا دست به عصا حركت مي كند يا اطلاعي از نظام بودجه ريزي ندارند

معاون رييس جمهوري در خصوص نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس مبني بر اين كه بودجه ريزي عملياتي به دليل عدم كارشناسي لازم با شكست مواجه خواهد شد، تاكيد كرد: كارشناسان اين مركز يا اطلاعي از اين موضوع ندارد و يا دست به عصا حركت مي كنند.

وي اعمال سياست انقباظي در هزينه هاي جاري و عمومي و سياست انبساطي در بودجه هاي عمراني را از ويژگي هاي بودجه ذكر كرد.

قصد اجراي برنامه چهارم را داريم

رهبر در خصوص احتمال اصلاح برنامه چهارم توسعه در دولت جديد گفت: ما قصد اجراي برنامه چهارم توسعه را داريم ولي در صورتي كه در مسير راه نياز به تعامل با مجلس براي تصويب ماده اي از اين برنامه باشد، صورت خواهد گرفت.

وي تاكيد كرد: فعلا نيازي به تغيير احكام برنامه چهارم توسعه نيست.

صندق مهر رضا صرفا بنگاه خيريه نيست

معاون رييس جمهوري در خصوص تاسيس صندوق مهر رضا گفت: بانك جهاني 100 ميليون دلاربراي توسعه محلي به ايران اختصاص داده است كه عمدتا هدف توسعه اي است . بدين ترتيب صندوق مهر رضا بومي شده صندوق توسعه محلي است كه بخشي از آن به امور خيريه اختصاص دارد.

عملكرد مالي دولت در شش ماهه اول

رهبر در اين خصوص گفت: اين عملكرد نشان مي دهد كه بايد اصلاحاتي در بودجه سال 1384 ايجاد شود. البته ما تلاش مي كنيم كه با صرفه جويي در هزينه هاي جاري متمم بودجه را به مجلس بفرستيم ولي اگر اين كار ميسر نشود مجبور به تهيه لايحه متمم بودجه و ارسال ان به مجلس خواهيم بود.

وي اعلام كرد: بودجه ريزي عملياتي در كاهش حجم دولت نيز حركت خواهد كرد.

عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت به شكست برنامه هاي اقتصادي مي انجامد

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي با وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت جديد اظهار داشت: من و دانش جعفري جزء اولين انتخاب هاي رييس جمهوري پس از حكم تنفيذ وي بوده ايم و جلسات متعددي نيز در آن دوران براي ايجاد هماهنگي بين اين دو بخش برگزار كرديم.

وي گفت: در آن دوران به دكتر احمدي نژاد گفتم كه اگر بين تيم اقتصادي هماهنگي وجود نداشته باشد برنامه هاي اقتصادي دولت با شكست مواجه خواهند شد.

رهبر اين مطلب را نيز گفت: هم اكنون هماهنگ ترين تيم اقتصادي در دولت دكتر احمدي نژاد بعد از انقلاب تشكيل شده است.

يك خبر خوب براي بازنشستگان

معاون رييس جمهوري گفت: هم اكنون بازنشستگان در كشور از يك عقب ماندگي تاريخي رنج مي برند كه آن را نيز يك شبه و يا يك ساله نمي توان برطرف كرد.

وي وضعيت فعلي بازنشستگان را يكي از دغدغه هاي رييس جمهوري ذكر كرد و افزود: به همين منظور هيات وزيران در روز چهارشنبه هفته گذشته مصوبه اي تصويب كرد كه طي آن، حق عائله مندي بازنشستگان از 120 به 360 و حق اولاد از 35 به 100 درصد افزايش يافت.

رهبر در ادامه با اشاره به اين كه دولت براي كاهش يا حذف يارانه ها برنامه اي ندارد ، خاطرنشان كرد: دولت جديد هدف اعطاي يارانه به گروه هاي هدف را با شناسايي آنها دنبال مي كند.

وي در خصوص يارانه بنزين نيز گفت: تا مادامي كه شرايط مناسب حمل و نقل شهري و برون شهري نداشته باشيم امكان دستكاري و يا حذف اين يارانه وجود ندارد چرا كه براي كشور مشكل ايجاد مي كند.

ممنوعيتي براي واردات از كشورهاي خاص ايجاد نشده است

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: ممنوعيتي براي واردات از كشورهاي خاص از سوي دولت ايجاد نشده است.

به گفته وي، در دولت يك سياست كلي دنبال مي شود و آن اين است كه از ابزار اقتصادي در بحث تحقق مسايل سياسي كشور استفاده شود. به عبارت ديگر كشورهايي كه با ايران در مسايل سياسي خصومت دارند از ابراز اقتصادي براي مقابله با آنها استفاده مي كنيم.