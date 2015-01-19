27 واحد آلاینده در زنجان پلمب شده است

به گزارش خبرنگار مهر،قربانعلی محمد پور شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی نه ماهه سالجاری به 19 واحد آلاینده در استان زنجان به علت عدم رعایت موازین ارائه شده از سوی محیط زیست اخطاریه صادر شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت 19 واحد آلاینده در بخش هوا مشمول محکومیت قضایی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت:تاکنون 236 اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای صنعتی در استان زنجان صادر شده است.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان تاکید کرد: عملیات پایش از 441 واحد صنعتی در سال 93 انجام شده است و این اداره همچنان بر پایش واحدهای صنعتی تدوام دارد.

محمد پور افزود: توجه به سالم سازی واحد های آلاینده باعث ارتقای سلامتی مردم می شود و محیط زیست استان بر تحقق این مهم تاکید جدی دارد.

وی در ادامه از پلمب 2 مرکز معاینه فنی به دلیل تخلف در استان زنجان خبر داد.

مدیر کل محیط زیست استان زنجان یاد آورشد: طی نه ماهه سالجاری 323 پارامتر از واحدهای صنعتی استان زنجان در 38 مورد خود اظهاری شدند.

محمد پور از کاهش5 1درصدی جمعیت آهوان در دشت سهرین خبر داد و افزود: متاسفانه شکار چیان متخلف با این کار غیر اخلاقی به طبیعت ضربه می زنند و نسل آهوان را در دشت سهرین از بین می برند.

وی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ زیست محیطی ضروری است و تحقق این مهم نیاز به مشارکت عمومی دارد.