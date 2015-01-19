۲۰ درصد نانوایی های زنجان آزادپز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هدف از آزاد سازی نرخ نان ایجاد رقابت بین نانوایان در خصوص ارتقای کیفی نان است.

وی اظهار داشت: با آزاد سازی نرخ نان نانوایان سعی می کنند نسبت به پخت نان بیشتر دقت کنند وتخلفات هم در این راستا بسیار کم می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در خصوص اجرای این طرح ۲۷۰ نانوایی دارای پروانه کسب در استان زنجان نسبت به پخت نان آزاد پز افدام خواهند کرد.

منصوری از فعالیت هزار و ۴۵۰ نانوایی در زنجان خبر دارد و یاد آورشد: نظارت از این نانوایی‌ها به طور جدی با کمک سازمان صنعت، معدن وتجارت و اتحادیه خبازی ها انجام می گیرد.

وی افزود: این شرکت بر کیفیت نان بسیار توجه دارد و در پخت نان بربری رتبه برتر را در کشور دارد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه در راستای ارتقای کیفیت نان آموزش در دستور کار این شرکت است گفت: آموزش حرف اول را در کیفیت نان بر عهده دارد.

منصوری ابراز کرد: این شرکت در طول سال برنامه آموزشی نانوایان را با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می کند و این آموزش‌ها نیز همچنان تدوام دارد.