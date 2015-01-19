عملیات اجرایی پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت شاهرود – بسطام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر صباغ صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شرکت برق منطقه ای سمنان در شاهرود با اشاره به پایان عملیات اجرایی پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت شاهرود – بسطام افزود: با اجرای این پروژه زمینه برای توسعه برق رسانی مطمئن به مشترکان صنعتی منطقه به خصوص کارخانه سیمان شاهرود فراهم خواهد شد.

وی اعتبار پیش بینی شده برای پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت شاهرود – بسطام را در مجموع ۵۰ میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: این خط به طول حدود ۱۵ کیلومتر با نصب ۵۰ برج مشبک فولادی و به صورت دومداره از پست ۲۳۰.۶۳ کیلوولت شاهرود آغاز و به پست۲۰.۶۳ کیلوولت بسطام منتهی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در خاتمه، افزایش ضریب اطمینان برق رسانی و کاهش تلفات و همچنین افزایش قابلیت مانور در شبکه و تامین برق متقاضیان و مشترکان صنعتی را از دیگر اهداف این پروژه برشمرد.