به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی تیم تحقیقاتی ESET منتشر شده در سال 2015 شاهد افزایش و پیچیدگی حملات به پرداخت های الکترونیکی خواهیم بود. در سال های اخیر چنین حملاتی به پرداخت های الکترونیکی با افزایش چشمگیری مواجه شده اند. به طوری که تنها یک کلاهبردار سایبری توانست به تنهایی بیش از 600 هزار دلار را به سرقت ببرد.

پابلو راموس رییس تیم تحقیقاتی ESET در این باره می گوید:« هنگامی که کاربر پرداخت الکترونیک را برای خرید کالا و خدمات انتخاب می کند، توجه هکرهای طماع را به خود جلب می کند.»

ESET گزارشی را مبنی بر سرقت بیش از 56 هزاردلار از سایت داگ والت در ماه می سال گذشته منتشر کرده است. در این گزارش آمده است:« در برخی از این حملات حتی حساب های شخصی که رمز عبور داشتند نیز مورد سرقت قرار گرفتند. بدافزارها از طریق تحلیل رمز عبورهای معروف و معمول به حساب ها دسترسی پیدا می کردند. در این راستا تاکید می شود که از رمز عبورهای پیچیده و منحصر به فرد استفاده شود.»

گفتنی است، چندی پیش نیز یک شرکت امنیتی گزارشی از وضعیت تهدیدهای سایبری در سال 2015 را منتشر کرده بود که حملات به خود پردازها در سال جاری با افزایش چشمگیری مواجه خواهند شد. کارشناسان ESET پیش بینی می کنند، با توجه به افزایش تراکنش های مالی الکترونیکی به ویژه پرداخت های موبایلی و وجود حفره های فراوان در بستر موبایل، تهدیدهای جدی تر متوجه این گونه پرداخت ها خواهد شد.