9 مدال کاراته کاهای ایران در پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صدرای زیرآب که به نمایندگی از کشورمان در کاپ آزاد آرلس فرانسه شرکت کرده است موفق به کسب 5 مدال طلای، یک نقره و 3 برنز شد. در کومیته تیمی، تیم کشورمان با ترکیب ذبیح اله پورشیب، حسین سمندر، ابراهیم حسن بیگی، ایمان سنچولی، امیر مهدی زاده، محمد شهریاری و آرش علی نژاد به دیدار رقبای خود رفت و با برتری مقابل فرانسه، مراکش و الجزایر راهی دیدار نهایی شد و در این مرحله هم گرجستان را شکست داد و به مدال طلا دست یابد.

در بخش بانوان هم فاطمه چالاکی در ترکیب تیمی مشتکل از کاراته کاهایی از کره جنوبی و برزیل، دو تیم از کشور فرانسه را شکست داده و مدال طلا را کسب کردند. در بخش انفرادی امیر مهدی زاده، حسین سمندر و ایمان سنچولی سه مدال طلا ، محمد شهریاری مدال نقره، ذبیح اله پورشیب، ابراهیم حسن بیگی و فاطمه چالاکی مدال برنز کسب کردند. این تیم پس از حضور در کمپ تمرینی چند روزه خود برای شرکت در لیگ جهانی فرانسه آماده می کند.