ریزگردها بلای جان آزمایشگاه مرجع استاندارد آذربایجان غربی

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با چندین آزمایشگاه تخصصی و مرجع استانی در ضلع شرقی ورودی شهر ارومیه واقع شده است، افزود: به دلیل مجاورت از دو طرف با زمین های خالی که سالهاست بلا تکلیف هستند، با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: سالانه به دلیل ریزگردهای ناشی از همین زمینهای خالی، متحمل خسارات زیادی از بابت تجهیزات آزمایشگاهی و از کالیبره خارج شدن آنها و یا تعمیر آنها می شود که انجام این مهم مستلزم صرف هزینه های مالی هنگفت، هزینه های زمانی و پرسنلی و از طرفی نگهداری و دقت انجام آزمونهای استاندارد را با عدم تطابق مواجه ساخته که تاثیر مستقیمی بر روی نتایج آزمون ها و اعمال اجرای استاندارد دارد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی مرتبط تاکنون هیچگونه اقدامی جهت تعیین تکلیف زمین های مذکور انجام نشده است، ادامه داد: حداقل می توان با تبدیل کردن این محوطه به فضای سبز ضمن زیباسازی مسیر ورودی، مشکلات ریزگردها را رفع کرد.

جلایر در بخش دیگری از سخنان خود تعداد فرآورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد را 896 پروانه دانست و با بیان اینکه 109 پروانه کاربرد علامت استاندارد امسال صادر شده است، گفت: همچنین 429 پروانه کاربرد علامت استاندارد از ابتدای سال جاری صادر شده است.

وی با اشاره به ابطال 93 پروانه کاربرد علامت استاندارد از ابتدای سال جاری تا کنون، ادامه داد: هزار و 113 مورد بازرسی فنی و هزار و 815 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی انجام شده و همچنین 2 هزار و 958 نمونه تولید داخلی و وارداتی از مراکزعرضه و توزیع کالا خریداری شده است.

وی از انجام 2 هزار و 800 مورد بازرسی از واحد صنفی در سطح شهرستانهای آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و با بیان اینکه تا پایان سالجاری بازرسی از 10 هزار واحد صنفی هدف گذاری شده، گفت: این طرح در راستای کنترل بازار، نظارت و توسعه استانداردسازی و نظارت همه جانبه بر واحدهای عرضه و توزیع اجرا می شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از اعلام جرم عليه 30 واحد تولیدی و توزیعی مربوط به مصنوعات طلا، شهربازی، مواد غذایی، لوازم یدکی خودرو، شیرآلات بهداشتی، آجر ماشینی و عایق رطوبتی خبر داد و گفت: همچنین اعلام جرم علیه 10 واحدهای خدماتی مربوط به سردخانه ها انجام شده است.