پیشنهاد چین، روسیه وفرانسه به روایت ظریف/توهین به مقدسات ازمظاهر افراط

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که صبح امروز در روز هوای پاک با مترو به محل کار خود می رفت در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه گفت: کلیه حرکت های تروریستی و سیاست های تروریسم دولتی که توسط رژیم صهیونیستی همواره اعمال شده حرکتی است که از سوی جامعه بین المللی بارها و بارها محکوم شده است و در واقع اقدامات رژیم صهیونیستی و سیاست اعلام شده اش که در مقابله یا پاسخ گفتن به برخی گروه های مقاومت یک محله را نابود می کند بارها توسط سازمان ملل محکوم شده و مخالف کلیه مواضع بین الملل و حقوق بشر دوستانه است.

ظریف گفت: این حرکت از دید ما محکوم است و من فکر می کنم جامعه بین المللی هم نگاهی جز این به تجاوزات صهیونیستی نداشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالی درباره مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در ژنو، گفت: همان طور که بارها گفته ام اصل غنی سازی ما و ضرورت برداشتن تحریم ها و اصل حفظ برنامه هسته ای ایران مورد قبول قرار گرفته است و ما در مدتی که مذاکره می کنیم در مورد جزئیات گفتگو می کنیم.

ظریف تصریح کرد: هر بار شاید دهها ساعت مذاکره انجام می دهیم و گاهی با آقای کری مذاکرات بسیار صریح و تند و جدی داشته ایم که به جزئیات رسیده ایم و در جزئیات ممکن است در مورد چیدمان سانتریفیوژها یا بحث های مشابه آن علاوه بر مقامات، دانشمندان و متخصصان هر طرف ساعت ها یا روزها مجبور باشند با استفاده از پیشرفته ترین برنامه های کامپیوتری و مدل سازی انتخاب های مختلف را بررسی کنند که این یک نشانه افتخار ملی ما است که در مورد اقداماتی که دانشمندان جوان انجام می دهند بهترین دانشمندان غربی ساعت ها مذاکره می کنند تا اینکه جزئیات آن را مشخص کنند.

وی گفت: به هر حال به مرحله ای رسیده ایم که جزئیات این مرحله بسیار جدی است و نکته ای که بارها تاکید کردیم این است که طرف مقابل باید بپذیرد که اگر می خواهد به یک راه حل مذاکراتی برسد باید از سیاست فشار دست بردارد، نمی تواند هم با ایران مذاکره کرده و هم به ایران فشار بیاورد.

وزیر امور خارجه بیان کرد: این موضوع الان کاملا روشن شده و درباره ساز و کارها بحث می کنیم امیدواریم با بحث جدی بتوانیم در فاصله ای که وجود دارد به نتیجه برسیم، البته مسیر دشواری است و ممکن است به نتیجه رسیدن دشوار باشد. ما با اطمینان و اعتماد به نفس و امید به خدا جلو می رویم.

ظریف درباره حمله رژیم صهیونیستی به بلندی های جولان و پیش بینی از روند منطقه در روزهای آینده، گفت: حیات رژیم صهیونیستی در تنش و التهاب بوده است و همواره بر این اساس عمل کرده و از هر چیزی که منطقه را به سوی آرامش ببرد، نگران شده است کما اینکه مذاکرات هسته ای ایران بیشترین عامل نگرانی رژیم صهیونیستی بوده و نتانیاهو مدتها است که به در و دیوار می زند تا بتواند از موفقیت این مذاکرات جلوگیری کند، لذا حرکت‌های رژیم صهیونیستی هیچ اقدام جدیدی نیست ضمن اینکه هر حرکت و تجاوزی را به شدت محکوم و این اقدام رژیم صهیونیستی را نیز محکوم می کنیم. از سابقه تاریخی که در منطقه ما وجود دارد جز این انتظار نمی رود.

ظریف در پاسخ به این سئوال که آیا در هفته های آتی قرار است مجددا با جان کری ملاقات داشته باشد، بیان کرد: آخر این هفته من و آقای کری و تعداد دیگری از وزیران 1+5 برای اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس خواهیم بود. هنوز برنامه ریزی قطعی صورت نگرفته است اما فرصتی هست که در زمان حضور در داووس بتوانیم مذاکره کوتاهی داشته باشیم. در دوران مجمع جهانی اقتصاد همه جلسات متعدد، سخنرانی و میزگردهای متعدد دارند.

وزیر امور خارجه گفت: بنده باید لااقل در سه میزگرد شرکت کنم و حضور ما هم در آنجا خیلی طولانی نیست، همزمانی حضور ما مدت کوتاهی است و احتمال اینکه با آقای کری دیدار کنم و یا با سایر اعضای 1+5 دیدار داشته باشم وجود دارد. بعد از اجلاس داووس نیز کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می شود که در آن زمان نیز آن طور که شنیده ام همه و یا اکثر وزیران 1+5 در مونیخ هستند و احتمال دارد که یک دور دیگر مذاکرات ایران و 1+5 در مونیخ برگزار شود.

وی تاکید کرد: در سفری که به بروکسل داشتم درمذاکره با خانم موگرینی قرار گذاشتیم که در داووس نیز مذاکراتی داشته باشیم. با سایر وزیران نیز مذاکراتی صورت خواهد گرفت، البته الزاما همه گفتگوها با موضوع هسته ای نیست، در یک جلسه ویژه سوریه شرکت خواهم کرد که در مورد وضعیت ژئوپلیتیک سوریه با خانم موگرینی گفتگو خواهیم کرد، لذا زمینه های مذاکره و گفتگو در اجلاس داووس زیاد است.

ظریف گفت: رئیس جمهور امسال در اجلاس داووس شرکت نخواهد کرد و احتمالا به غیر از بنده فقط جناب آقای نهاوندیان حضور خواهند داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در باره مذاکرات سندی به دست آمده است که ایران و آمریکا بخواهند به 1+5 ارائه دهند، گفت: البته ما با 1+5 مذاکره می کنیم و مذاکره با آمریکا در کنار این گفتگوهاست، همان طور که ما گفتگوهای خیلی خوبی با روس ها داشتیم و در سفرهایی که به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه داشتم ، بحث های خیلی خوبی داشتیم و تقریبا همان بحث ها نیز با آمریکا صورت می گیرد. چینی ها در وین پیشنهادهای خیلی خوبی مطرح کردند و روس ها در بحث همکاری با ایران در حوزه غنی سازی و تولید سوخت نظرات جالبی دارند. فرانسوی ها در مورد گداخت هسته ای ایده های خوبی ارائه داده اند و به طور کلی زمینه های مختلفی مطرح شده، حتی به صورت غیر رسمی نوشته هایی هم بین طرف ها درباره زمینه های همکاری گاهی اوقات رد و بدل شده اما آن کاری که در نهایت باید صورت گیرد تدوین یک متن مشترک با کل اعضای 1+5 است و نه فقط با آمریکایی ها.

وزیر امور خارجه گفت: شاید ضروری باشد که یک بار دیگر اعلام کنم علتی که به نظر می رسد ما با آمریکایی ها زیاد صحبت می کنیم در چند وجه قابل بررسی است. یکی اینکه تنها جای گفتگو با آمریکا در چارچوب 1+5 است. در صورتی که دوستان من، سفرای فرانسه، آلمان و حتی کاردار ترددی انگلیس هم مرتبا ملاقات می کنند و همکاران ما در برلین، پاریس و لندن، مسکو و پکن به صورت روزانه با همتایان خود ملاقات دارند و ما تنها زمانی که با آمریکایی ها در این زمینه گفتگو می کنیم، زمان مذاکرات 1+5 است. این طور به نظر می رسد که ما با آمریکا مذاکرات زیادی می کنیم اما این طور نیست، زمانی که برای گفتگو با روسیه یا چین می گذاریم بسیار بیشتر است اما آن را در طول ایام هفته و زمانی که در تهران هستیم و یا همکارانمان در این کشورها انجام می دهند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر این است که تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران از سوی آمریکا اعمال شده است به ویژه توسط کنگره آمریکا و لذا ضروری است که ما بتوانیم با آمریکایی ها در این باره گفتگو کنیم که چگونه می توان این تحریم ها را پایان داد. این موضوعات نکات بسیار ریز تخصصی است. یک زمانی گفته می شد که آمریکایی ها خود را در یک تار عنکبوت از تحریم آنچنان گرفتار کرده اند که در واقع دست و بال خود را بسته اند. امروز شاید به خوبی مشاهده می شود که موضوع تحریم نه تنها یک ابزار فشار، برای جمهوری اسلامی شده است بلکه تبدیل به یک دعوای سیاسی در داخل آمریکا شده و این نشان دهنده اشتباه محاسبه دولت آمریکا در این زمینه است و ضرورت دارد اگر می خواهند این موضوع به نتیجه برسد و یک سابقه منطقی ایجاد شود هر چه سریعتر این بازی خطرناک فشار بر ایران را خاتمه دهند.

وی در این باره که آیا در مهلت باقی مانده امکان رسیدن به توافق وجود دارد و در صورت عدم توافق چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: در این باره صحبت کردن مشکل است به این دلیل که در واقع یک هفته برای رسیدن به توافق کافی است. در صورتی که همه طرف ها به این واقع بینی رسیده باشند که تحریم ها کارآیی ندارد و برنامه هسته ای ایران در ابعاد مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و بهترین راه برای اطمینان از اینکه برنامه هسته ای ایران صرفا صلح آمیز است این است که این برنامه به صورت شفاف و تحت نظارت آژانس ادامه داشته باشد. این یک واقعیت است و همه به این واقعیت رسیده اند که برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد داشت و تحریم ها باید برداشته شود.

وزیر امور خارجه گفت: چانه زنی و یا دشواری رسیدن به توافق که کار را طول داده است اما به هر حال به نظر من چهار ماه کافی است اما در عین حال چهار سال هم می تواند کافی نباشد. با نگاه غلط آمریکایی ها کار را دنبال کردن 10 سال هم کافی نبود.

آماده‌ایم تا سالگرد پیروزی انقلاب به توافق برسیم

ظریف در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که آیا پیش بینی شما این است که تا اسفند به توافق سیاسی خواهیم رسید، اظهار داشت: در عالم سیاست پیش بینی کردن کار خوبی نیست اما من اطمینان دارم که جمهوری اسلامی ایران با هدف رسیدن به نتیجه وارد مذاکره شده است ولی این هدف با هدف حفظ دستاوردهای علمی و منافع ملی همزمان است. ما کاملا آماده هستیم که تا بهمن ماه و در سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در این باره که منتقدان بر این باورند که نباید در شرایط کنونی و با وجود اهانت ها به پیامبر اسلام به فرانسه سفر می کردید، اظهار داشت: بنده معتقد هستم که سیاست خارجی باید سیاست خارجی فعال باشد و با قهر کردن نمی توانیم سیاستی را دنبال کنیم. باید در همه صحنه ها حضور داشته باشیم و دیدگاههایمان را به صورت شفاف، منطقی و جدی بیان کنیم.

وزیر امور خارجه گفت: در کنار اینکه ضرورت داشت من با همتایان خود در خصوص بحث هسته ای گفتگو کنم و فرانسه نقش قابل توجهی داشته است و در یک دوران فرانسه موتور محرکه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی بوده است و ما علاقه مند هستیم که فرانسه این نقش را داشته باشد؛ فرانسه یک شریک تجاری مهم ایران نیز محسوب می شود.

ظریف ادامه داد: فرانسه می تواند یکی از شرکای خوب ایران باشد چرا که اکنون ما شرکای خوبی مانند روسیه در بحث هسته ای داریم اما فرانسه نیز قبلا در ایران حضور داشته و باز هم می تواند حضور داشته باشد.

وی گفت: در موضوع افراط به معنی اقدامات خشونت آمیز که در منطقه ما صورت می گیرد و هم توهین به مقدسات که یکی از مظاهر افراط است، امروز فرانسه محلی است که این بحث جهانی در آن به شدت دنبال می شود و جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد که حضور داشته باشد و مواضع شفافی که در این زمینه داشته ایم مورد تاکید بوده است.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ما افراط را هم در توهین به مقدسات محکوم می کنیم و در این زمینه پیشگام بوده ایم و در ملاقات با وزیر خارجه فرانسه نیز بدون هیچ گونه رودربایستی، موضع و دیدگاه و تحلیل خودمان را اعلام کردم، این یک موضع گیری سیاسی نیست، تحلیل منطقی است که زمانی که شما به دیگران و ارزش های آنها توهین می کنید و برخی برای شهروندان یک کشور احترام قائل نمی شوند و به آنها توهین می کنند، همه این موضوعات بذر تنفر و افراط را منتشر می کند که همین تنفر باعث شده این تعداد از شهروندان غربی در منطقه ما به قتل و غارت و خونریزی و کشتار مردم بیگناه دست بزنند.

ظریف گفت: این یک درد مشترک است و باید کشورهای غربی و دوستان ما در غرب به آن فکر کنند که چرا این تعداد از شهروندان آنها به سوریه و عراق می روند و مردم این کشورها را گردن می زنند. آیا این نتیجه آن چیزی است که تمدن غربی به دنبال آن بوده است؟ اینها در واقع افراط گرایی را ترویج می کنند و باید با آن برخورد شود. حتما اینکه شما در منزل بنشینید و نتوانید در حضور دیگران این حرف ها را بگویید، نشانه داشتن منطق دقیق و استدلال نیست.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همان طور که مقام معظم رهبری بیان کردند حرف منطقی و حساب دارد و این حرف منطقی را بدون رودربایستی، خجالت و با اعتماد به نفس کامل مطرح می کند. ما خطوط قرمز خود را رعایت می کنیم و دیدگاههای رهبری و نظام و مردم را نیز رعایت کرده و همزمان با حضور فعال، منافع اسلام را پیش می بریم. باید با اسلام هراسی و ایران هراسی مقابله کرد و به حمد الله امروز شرایط به شکلی شده که اسلام هراسی و ایران هراسی در حال رنگ باختن است و افراطیون مزاحمت هایی ایجاد می کنند که باید با این مزاحمت ها با بهترین سیاست ها برخورد کرد که نتوانند تا این میزان کشتار و ناامنی در منطقه ما ایجاد کنند.

ظریف در پاسخ به سئوال دیگری درباره پیاده روی با جان کری و اینکه آیا این به پیشنهاد وزیر امور خارجه آمریکا بود، بیان کرد: پیشنهاد ایشان نبود بلکه به این دلیل که جلسه بسیار صریح و با بحث های جدی برگزار شد نیاز بود که چند دقیقه ای این بحث ها متوقف شود و به شکل دیگری ادامه پیدا کند. این اقدامات در بحث های دیپلماسی خیلی طبیعی است.

وزیر امور خارجه گفت: البته ژنو دو ایراد داشت، یکی اینکه هتل، باغ و حیاط نداشت و دوم اینکه در اطراف هتل که ما 10 دقیقه ای راه رفتیم تعداد زیادی خبرنگار حضور داشت و دوستان خبرنگار نیز این اتفاقات را خیلی می پسندند تا بتوانند با آن عکس و خبر و گزارش تولید کنند.

وی تاکید کرد: من فکر می کنم پرداختن به این حواشی بیشتر از اندازه مورد نیاز کمکی نمی کند. حرکتی که صورت گرفت بدون حاشیه سازی بود و صرفا به این دلیل انجام شد که مذاکرات از حالت نسبتا تنش آلودی که پیدا کرده بود خارج شود و بتوان با استفاده از هوای پاک که امروز هم روز هوای پاک است، فضای مذاکرات تغییر کند.

وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات هشت ساعت زمان برده و تنها استراحتی که در آن وجود داشته همین یک ربع پیاده روی و یک ساعت برای نماز ظهر و مغرب و عشاء بوده است. مذاکره وقتی ساعت های زیادی در بحث هایی که بعضی از آنها هم تنش آلود است ادامه پیدا کند، گفتگو در آن غیر ممکن می شود. نیاز است که از امکانات مختلف استفاده شود. فکر می کنم دوستانی که بیش از ظرفیت موضوع در این باره استفاده سیاسی می کنند اشکالی ندارد و ما هم آمادگی داریم. من بارها گفته ام که مذاکرات یک حرکت جناحی نیست، بنده هیچ گاه در طول عمرم جناحی نبوده ام و امیدوارم که هیچ گاه هم جناحی نشوم و لذا دوستان هم مطمئن باشند که بنده با اهداف جناحی چنین اقدامی را انجام نمی دهم چرا که جناحی ندارم.

ظریف ادامه داد: از دوستان نیز توقع دارم که منافع ملی را فدای ملاحظات جناحی نکنند.

وی درباره سفر به افغانستان بیان کرد: جمهوری اسلامی از ابتدا جهاد در افغانستان و به خصوص بعد از حکومت طالبان در افغانستان به عنوان متحد مردم و دولت این کشور در کنار آنها بوده است و بسیار خوشحالیم که امروز یک دولت وحدت ملی در افغانستان تشکیل شده و دو دوست جمهوری اسلامی یعنی جناب آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله مسئولین این دولت هستند و تمام طیف های مختلف مردم افغانستان در این دولت نمایندگی می شوند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بسیار خوشحالیم که کابینه به مجلس معرفی می شود و من احساس می کردم که ضرورت دارد در این مقطع بسیار مهم سفری به افغانستان داشته باشم. دو هفته قبل مشاور امنیت ملی افغانستان در تهران بودند و گفتگوهای خوبی با جناب آقای شمخانی و سایر مسئولان داشتند و من امیدوارم در سفر فردا به کابل بتوانیم هم حمایت خود را از روند وحدت ملی در افغانستان اعلام کنیم و هم در زمینه های مورد علاقه دو کشور و موضوعات مختلفی که دو کشور را به یکدیگر وصل می کند و اشتراک منافع دارد و معضلات مشابه دو کشور به خصوص بحث مواد مخدر و تروریسم، گفتگوهای خوبی داشته باشیم.

ظریف درباره حضور نتانیاهو در راهپیمایی ضد تروریسم در فرانسه نیز گفت: فکر نمی کنم هیچکس از حضور ایشان خوشحال شده باشد.