شهرستان یخ زده بالاخره سردسیر اعلام شد/کاهش تعرفه گاز مردم رادلگرم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دلفان با دو هزار و ۷۰۰ كیلومتر مربع مساحت یكی از مناطق كوهستانی و سردسیر استان لرستان به شمار می رود كه وضعیت جوی آن بویژه در فصل زمستان به گونه ای است كه مصرف حامل های انرژی در این شهرستان بسیار بالاست.

انتشار گزارشی با عنوان "شهرستان یخ زده ای كه سردسیر حساب نمی شود" در خبرگزاری مهر و پیگیری مسئولان استان و شهرستان برای تغییر وضعیت نرخ محاسبه تعرفه گاز از اقلیم ۲ به اقلیم یک بالاخره منتج به نتیجه شد.

مردم محروم این شهرستان از ابتدای گازرسانی به این منطقه تا كنون تعرفه های گاز مصرفی خود را با اقلیم ۲ پرداخت كرده اند كه این موضوع با توجه به سردسیر بودن این شهرستان بدور از عدالت بوده و نارضایتی مردم و مسئولان این شهرستان را در پی داشت.

بر اساس آخرین بازنگری كه توسط مسئولان و كارشناسان هواشناسی كشور صورت گرفت تصمیم بر این شد كه علاوه بر شهرستانهای دلفان، ازنا، الیگودرز و الشتر شهرهای هفت چشمه، زاغه، مومن آباد، فیروزآباد و اشترینان در استان لرستان از اقلیم ۲ به اقلیم ۱ تغییر پیدا كنند. این در حالیست که هیچ یك از شهر و شهرستانهای استان لرستان در ردیف مناطق اقلیم یک در محاسبه تعرفه گاز قرار ندارند كه چند ماه پیش مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از اعلام مناطقی از استان برای تغییر اقلیم در محاسبه تعرفه گاز خبر داده بود تا مردم این استان بویژه مناطق سردسیر چشم انتظار تحقق این وعده باقی بمانند.

رئیس اداره گاز شهرستان دلفان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه شهرستان دلفان در ردیف اقلیم یک برای محاسبه تعرفه گاز قرار گرفته است می گوید: با تلاش و پیگیری های مسئولان ارشد استان و شهرستان بالاخره این شهرستان در اقلیم یك شركت ملی گاز ایران قرار گرفت.

سعید زردان ادامه می دهد: بر اساس آخرین بازنگری كه توسط مسئولان و كارشناسان هواشناسی كشور صورت گرفت تصمیم بر این شد كه علاوه بر شهرستانهای دلفان، ازنا، الیگودرز و الشتر شهرهای هفت چشمه، زاغه، مومن آباد، فیروزآباد و اشترینان در استان لرستان از اقلیم ۲ به اقلیم ۱ تغییر پیدا كنند.

وی ادامه داد: تغییر نرخ تعرفه های گاز این شهرستان از خواسته های بحق مردم این منطقه بود كه بارها توسط مسئولان شهرستان در محافل رسمی از جمله خطبه های نماز جمعه و شورای اداری مطرح می شد كه خوشبختانه این پیگیری ها بی نتیجه نماند و مردم به حق واقعی خود رسیدند.

بنابر این گزارش شهرستان دلفان با دو هزار و ۷۴۰ كیلومتر مربع مساحت یكی از پنج شهرستان ایران با ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا است که در مناطق كوهستانی و سردسیر استان لرستان و در همسایگی استانهای همدان و كرمانشاه قرار گرفته است.

در شهرستان دلفان طی نیمی از سال سرما و یخبندان وجود دارد كه این امر علاوه بر اختلال در زندگی روزمره مردم منطقه موجب بالا رفتن مصرف گاز می شود اما متاسفانه بدلیل عدم توجه كارشناسان به وضعیت سرمای شدید در این شهرستان نحوه محاسبه تعرفه گاز با اقلیم ۲ محاسبه می شد.

پیش از این به رغم قرارگیری بسیاری از استانهای کشور در اقلیم یک محاسبه تعرفه گاز از ۲۵ شهر و شهرستان استان کوهستانی لرستان تعرفه گاز حتی یک منطقه از جمله شهرستان سردسیر دلفان با این اقلیم حساب نمی شد كه این موضوع موجب گلایه مردم شده بود.

در این راستا مردم شهرستان دلفان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از تعرفه قبوض گاز در این شهرستان خواستار پیگیری رسانه ها برای رفع این مشکل شد بودند.

وضعیت سرما در شهرستان دلفان به گونه ای است كه از ابتدای مهر ماه هرسال وسایل گرمایشی از جمله بخاری های گازی روشن می شود و این روند تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه ادامه دارد.

حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه نورآباد پیش از این به مهر گفته بود که از مسئولین شركت گاز استان دعوت می كنیم برای یک شب هم كه شده شب را تا صبح در شهرستان دلفان سپری كنند و از نزدیک سرمای شدید را در این منطقه لمس كنند تا برای این عزیزان ثابت شود كه وضعیت سرما در این شهرستان چگونه است.

به هر روی با بازنگری صورت گرفته از سوی شرکت گاز و قرارگیری برخی شهرستانهای استان لرستان در اقلیم یک امید می رود بخشی از مشکلات ساکنان این استان کوهستانی و سردسیر کشور در زمینه تعرفه گاز رفع شود.