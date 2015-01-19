فرهنگ ایرانی مسکوت مانده است/مدافع ثبت روز خواجوی کرمانی در تقویم هستم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری یکشنبه شب در نشست با اصحاب رسانه گفت: در بحث تمدن ایرانی و اسلامی ادواری را تعریف می کنیم دوره نزدیک تمدن اسلامی را صفویه می نامیم که در ایران کاملا مشهود است و خواستگاه آن ها در اصفهان و تبریز و کرمان و سایر بلاد می باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در ادامه افزود: دوره دوم برمی گردد به دوره ای که ما از آن به عنوان ظهور و حضور تمدن اسلامی در ایران یاد می کنیم که بعد از ساسانیان در ایران شکل گرفت و فرهنگ ایرانی با همه فرهنگ و ارزش های اسلامی یک نوع روابط آشتی جویانه برقرار کرد.

وی دوره سوم را تمدن هخامنشی نام برد و گفت: ۷۲ ملت با ۷۲ زبان و نژاد فرهنگ و اسطوره و تاریخ در زیر یک چرخ بزرگ به نام تمدن هخامنشی زیست می کردند در تاریخ بشر اینچنین تمدنی با این ویژگی هایی سراغ نداریم و شهرهایی چون همدان امروزی و شهر سوخته در سیستان و بلوچستان قدمتی سه تا پنج هزار ساله دارد.

لزوم بازشناسی ظرفیت فرهنگی و تمدنی کرمان

مشاور فرهنگی رئیس جمهور آنچه را که در این چند سال اخیر توجه همه مورخین و بوم شناسان را به خود جلب کرده است تمدن جیرفت نام برد و گفت: قدمتی بین ۱۶ تا ۱۸ هزار سال برای آن رقم خورده که اگر این نظریه به اثبات برسد می توان مدعی شد که آغاز زیست بشر از این نقطه جغرافیا بوده است.

صالحی امیری در ادامه افزود: با این رویکرد باید یک بار دیگر ظرفیت فرهنگی و تمدنی کرمان را بازشناسی کرد و ایرانیان و کرمان را به عنوان نگین درخشان فرهنگ ایرانی و اسلامی به جهانیان معرفی کرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه ما در تحلیل فرهنگی تاریخی و تمدنی ایران نمی توانیم نگاه جامع داشته باشیم الا اینکه فرهنگ و تمدن کرمان را در آن مطالعه کنیم.

وی تصریح کرد: کرمان همزمان چند سرمایه اصلی را در خود دارد که قابل توجه است اولین سرمایه تمدن کرمان است که افتخار بزرگ این ملت در عرصه ملی و جهانی است و دومین سرمایه بزرگ استان میراث فرهنگی می باشد که با ارزش های بزرگ ایرانی و اسلامی همراه بوده و چند هزار سال قدمت دارد که تنوع میراث در استان حائز اهمیت است و یکی از صفحات درخشان میراث ایرانی در عرصه جهانی است.

درخشش میراث فرهنگی در گوشه گوشه استان کرمان

وی با بیان اینکه هر کجای این استان که قدم بگذارید یک درخششی از میراث فرهنگی را خواهید دید اظهار داشت: هر درخششی پیام آور یک دوره تمدن ایران است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور سرمایه سوم را سرمایه اجتماعی کرمان دانست و گفت: کرمان مهد کریمان بوده و انسان های فرهیخته و سخت کوش و دلسوز داشته و دارد و همگرایی و همنوایی ملی، حمایت از دولت و نظام، مشارکت جدی در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی و اعتماد بسیار بالا بین نظام و مردم در این استان بسیار چشم گیر است.

صالحی امیری سرمایه چهارم را سرمایه فرهنگی نام برد و افزود: آداب، سنن، شعر، نقاشی، خط و خصوصا اسطوره های این استان همه در بعد جهانی می درخشند.

این مسئول سرمایه پنجم استان را سرمایه انسانی عنوان کرد و گفت: کرمان ظرفیت انسانی بزرگی دارد و دارای منابع انسانی بسیار غنی است که در سراسر کشور در تمامی عرصه ها فعالیت می کنند.

کرمان منبع بزرگ سرمایه های ملی

وی سرمایه اقتصادی این استان را نیز یکی از سرمایه های مهم دانست و گفت: کرمان یکی از قطب های اقتصادی است که تاثیری جدی در توسعه ملی به همراه دارد که کرمان را به عنوان منبع بزرگ سرمایه های ملی می شناسیم.

صالحی امیری افزود: برنامه های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در دولت روحانی مورد توجه جدی بوده و سرمایه گذاری های جدی نیز در حوزه فرهنگی از جمله اسناد و کتابخانه ملی در حال شکل گیری است و به برنامه هایی که قول داده شده بود در این زمینه انجام شود وفادار است و توجه جدی به حوزه فرهنگی و نهادهای فرهنگی به صورت مبسوط در برنامه وی منتشر شد.

تنظیم ۸ برنامه استراتژیک برای تحول بنیادین در سازمان اسناد

وی ادامه داد: هشت برنامه استراتژیک برای تحول بنیادین در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تنظیم کرده ایم که برای تحول در سازمان صورت گرفته است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اولین برنامه را تلاش برای ارتقاء سطح دیجیتال سازی سازمان نام برد که در شرایط فعلی حدود پنج درصد آن دیجیتال است و ۹۵ درصد اسناد به صورت مکتوب و دیجیتال نشده است که در یک برنامه بسیار فشرده با همکاری دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری سازمان ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی برنامه ای برای تحول جدی در مکانیزه کردن داریم.

وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کتاب در کتابخانه ملی

وی گفت: در فضای فعلی دو میلیون و ۷۰۰ هزار کتاب در کتابخانه ملی و بیش از پنج میلیون نشریه داریم و از زمان صنعت چاپ تا به امروز همه نشریات در آرشیو ملی جمع شده است و ۳۸ هزار نسخه نادر و نفیس خطی داریم و ۳۴ جلد نسخه نفیس سنگی و بیش از ۲۰۰ هزار پایان نامه و چند میلیون عکس، فیلم، میکروفیلم، میکروفیش و نقشه های تاریخی از ۵۰۰ سال قبل داریم.

این مسئول با بیان اینکه در حوزه اسناد چند صد میلیون برگ سند در اختیار داریم که بخشی از هویت و تاریخ این ملت است، گفت: در کرمان در شرایط فعلی ۱۱ میلیون برگ سند در قالب ۱۷۰ پرونده وجود دارد که باید در این زمینه یک تحول اتفاق بیافتد.

وی تصریح کرد: اگر یک روز اصحاب رسانه ظرفیت اسناد و میراث معنوی کرمان را ببینند قطعا شهادت خواهند داد که کرمان در این حوزه سرآمد خواهد بود و در این زمینه همت سازمان اسناد و مراکز ذی ربط را می طلبد.

صالحی امیری با یادآوری اینکه اسناد و کتاب در منازل تنها ۵۰ سال عمر مفید خواهند داشت، گفت: در سازمان با استفاده از ظرفیت ها و امکاناتی که برای حفظ اسناد داریم عمر مفید ۵۰۰ سال خواهد بود.

مردم اسناد گران بها را برای نگهداری به سازمان اسناد ملی بسپارند

وی از مردم خواست اسناد و نسخه های خطی گران بها را که در خانه دارند به صورت امانت یا فروش یا هدیه به اداره ثبت اسناد بسپارند و ما نیز در قبال آن ها به مالکان سند و شروط آن ها را پذیرا خواهیم بود.

صالحی امیری تصریح کرد: بعضی ها که شرطشان این است که بهره برداری شود و هر گاه مطالبه کردند به آن ها عودت دهیم و بلافاصله عودت خواهیم دادیم و این همان رسالت امانت داری ماست و دولت تدبیر و امید با توجه به شعار این دولت که صداقت و شفافیت می باشد، امین مردم است.

پیش بینی وجود ۴۰۰ هزار نسخه خطی در کشور

وی نسخ خطی یا اسناد را در کشور ۴۰۰ هزار نسخه خطی پیش بینی کرد که در اختیار مردم می باشند که سازمان برای نگهداری از این اسناد و نسخ خطی باید ابتدا اعتماد مردم را جلب کند و مردم نیز بدانند که نگهداری نسخ خطی در منازل استاندارد نیست و نیازمند یک کار در سطح افکار عمومی در این زمینه هستیم.

وی از تشکیل حوزه اندیشه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد و گفت این حوزه در سطح ملی می باشد و سالیانه ۲۰۰ همایش ملی و ۶۰ تا ۷۰ نمایشگاه و گالری در آنجا برگزار می شود که اصحاب فکر و قلم در آن حضور دارند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور همچنین از مرکزی به نام اندیشگاه در داخل سازمان خبر داد که تاکنون ۱۲۰ نشست و همایش در آن برگزار شده است و پنج هزار نفر از نخبگان و فرهیختگان و اصحاب علم و قلم در آن حضور داشتند که این یکی از رویکردهای ما با نهاد فرهنگی است.

ثبت ۷ میراث فرهنگی معنوی ایران در عرصه جهانی

صالحی امیری گفت: تاکنون موفق شدیم هفت اثر را در عرصه جهانی ثبت کنیم با توجه به اینکه یکی از برنامه های یونسکو ثبت جهانی میراث فرهنگی معنوی کشورهاست ما آثار بسیاری در کشور داریم و می توانیم این آثار را به صدها اثر برسانیم و با یک فشردگی جدی در حال ثبت هستیم و تاکنون ۴۲ اثر در سطح ملی و چهار اثر در سطح منطقه ای و هفت اثر در یونسکو ثبت شده است که اثرهای ثبت شده مربوط به نقشه های خلیج فارس است و میراث فرهنگی معنوی ارزشمند دیگر می باشد.

وی همچنین افزود: از جمله پژوهش های بنیادی که در اختیار فرهیختگان قرار گرفته است مجموعه ۳۴ جلدی به نام فهرست نسخ خطی ایران است که ۱۱ جلد نمایه به آن اضافه خواهد شد که شامل ۳۲۰ هزار نسخه خطی است که همگی متعلق به ایران است و در آن فهرست نگاری شده و برای پژوهشگران منبع خوبی برای پژوهش خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: مجموعه اسناد و کتابخانه ملی با یک برنامه استراتژیک هشت محور اهدافش را دنبال می کند و در این میان کرمان یکی از قطب های فرهنگی است که در این حوزه می تواند منشاء تحولات بزرگ باشد.

تدوین دانش نامه جامع کرمان

وی پیشنهادهای قبول شده در جلسه با استاندار کرمان را ابتدا تدوین دانش نامه جامع کرمان عنوان کرد و گفت: با این پیشنهاد موافقت شده و همکاری خواهیم کرد و این استان با این ظرفیت تمدنی و تاریخی و فرهنگی و اسطوره ای و آداب و رسوم و همچنین منابع انسانی و سرمایه های بزرگ و ... می تواند یک منبع بزرگ تحت عنوان دانش نامه باشد که نسل امروز و فردا و حتی پژوهشگران در سطح جهانی بتوانند از آن استفاده کنند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه تعهدی نیز داده شد تا با حل مسئله فضای فیزیکی در اسناد و نسخ خطی در کرمان اسناد و منابع حوزه کرمان را از سراسر کشور به کرمان منتقل کرده و امیدواریم با همت مسئولان استانی و همچنین با تلاشی که ما انجام خواهیم داد این دو توافقنامه به نتیجه برسد.

وی همچنین از خبرنگاران کرمان دعوت کرد طی یک اردوی فرهنگی بازدیدی از کتابخانه ملی و اسناد ملی داشته باشند تا نگاه قوی تری به کرمان و تاریخ کرمان داشته باشند و با تاریخ و تمدن ایران بیشتر آشنا شوند.

صالحی امیری از رونمایی تاریخ شفاهی پلهوی دوم خبر داد و گفت: برای اولین بار تاریخ شفاهی پهلوی دوم را رونمایی کردیم که در یک پروسه ۱۴ ساله با انجام مصاحبه از ۵۷ رجال پهلوی در ۶۲۷ ساعت ضبط تلویزیونی و دو هزار و ۵۰۰ ساعت ضبط انجام شده است و مجموع ۵۰ جلد کتاب بوده است که چهار جلد چاپ و به بازار آمد و در این مجموعه بعضی زوایای تاریک رژیم پهلوی برای پژوهشگران مشخص شده است.

وی مقوله تاریخ شفاهی را به عنوان یکی از نیازهای جدی کشور دانست و گفت: این مقوله در دستور کار کشور قرار خواهد گرفت چرا که افراد میل دارند سخن بگویند تا بنویسند و از این منظر ما باید مجموعه آگاهی ها و تجربه ها و دانش موجود در را در ذهنیت نخبگان و ... ثبت و ضبط کنیم و برای تجربه نسل های بعد حفظ کنیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکنون در تهران با ۶۲۸ نفر مصاحبه شفاهی انجام شده است، گفت: این تعداد مصاحبه تا پایان سال جاری بر روی سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار خواهد گرفت و در سایت کرمان نیز قرار خواهیم داد و تاریخ شفاهی پهلوی را نیز در تهران به شما اهدا خواهیم کرد.

صالحی امیری گفت: در استان کرمان نیز تاکنون با ۳۰۰ نفر در حدود هشت هزار دقیقه مصاحبه انجام شده است.

وی وجه تمایز بین مصاحبه و تاریخ شفاهی را این دانست که در مصاحبه با یک فرد آن چیزی را که براساس تجربه و باورها و شنیدارها و دیدارها وجود دارد منعکس می کنیم اما در تاریخ شفاهی از پدیده و افراد تاثیرگذار در آن عرصه و در آن واقعه تاریخی در آن مقطع سئوال می کنیم.

صالحی امیری ادامه داد: وظیفه دولت در حوزه اسناد ملی امانتداری است و حق دخل و تصرف در اسناد را تحت هیچ شرایطی نداریم و اسناد اماناتی است که باید به نسل های بعدی منتقل شود.

وی همچنین وظیفه سازمان اسناد و کتابخانه را تحلیل و پژوهش در اسناد دانست و گفت: آن چیزی که ما به آن تاکید داریم حفظ اسناد است که بخشی از هویت ملی جامعه ایران است که در یک محیط استاندارد توسط سازمان این کار صورت می گیرد و پژوهش نیز بر روی آن ها توسط مورخینی که صلاحیت دارند انجام می گیرد و هدف از جمع آوری اسناد و نسخ تاریخی نگهداری به شیوه استاندارد است.

مدافع ثبت روز خواجی کرمانی در تقویم ملی هستم

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: ۷۳۳ آلبوم سلطنتی قاجار فهرست نویسی شده و در آینده نزدیک در دسترس پژوهشگران در سایت کتابخانه و اسناد رسمی قرار خواهد گرفت و که یکسری از این اسناد سلطنتی مربوط به دربار قاجار بوده که در ماهیت و محتوا هیچگونه تصرف و دخلی نداشته ایم الا حفظ و در اختیار دادن آن ها به پژوهشگران هستیم.

صالحی امیری در رابطه با ثبت ۱۷ دی ماه روز تولد خواجوی کرمانی در تقویم ایران گفت: این مسئله در صلاحیت شورای فرهنگی عمومی است و قطعا اگر پیشنهادی از کرمان بیاید یکی از مدافعان این امر خواهم بود و که قابل ثبت و ضبط و معرفی در تاریخ و تقویم ایران است و ما به عنوان سازمان ملی از این پیشنهاد دفاع خواهیم کرد.

وی در رابطه با آثار دفاع مقدس گفت: تفاهم نامه ای با موزه دفاع مقدس داریم که اسناد دفاع مقدس پس از جمع آوری توسط آن سازمان با مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی در حال دیجیتال سازی است و الان تیم اسناد این سازمان در محل اسناد ملی مستقر هستند و طبق تفاهم نامه نسخه ای از آن در اختیار سازمان اسناد و موزه و دفاع مقدس قرار می گیرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه تصریح کرد: چهار شکل را برای بحث اسناد و نسخ خطی تعریف کردیم شکل اول هدیه است و افراد اسناد را برای حفظ آثار به این سازمان هدیه می کنند که حجم آن در گذشته چشمگیر بوده و امروز هم با این پدیده روبرو هستیم و شکل دوم امانت است که سندی به فرد ارائه خواهد شد و شکل سوم وقف است و شرایطی را برای وقف خود قائل می شود و شرایط را تابعیت می کنیم و شکل چهارم خرید نسخ و اسناد است که براساس کارشناسی قیمت گذاری می کنند و می توانند نسخ را با قیمت تعیین شده توسط کارشناسان به سازمان بفروشند.

فرهنگ ایرانی مسکوت مانده است

صالحی امیری اظهار داشت: متاسفانه آن میزانی که در صد سال گذشته از نفت ایران در دنیا سخن گفته شده است از فرهنگ ایران سخن گفته نشده است و در دو دهه اخیر نیز از ایران جز در بخش مذاکرات هسته ای سخن به میان نیامده است و فرهنگ ایرانی مسکوت مانده است و این ظلم بزرگی به فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران است.

وی همچنین افزود: برای سرزمینی که بزرگترین سرمایه های آن فرهنگی است و ایران فرهنگی بی شک جزء برترین های فرهنگ جهانی است اما در اذهان جهانیان ناشناخته است و متاسفانه افرادی که در گذشته آثار فرهنگی ما را به یغما برده اند و در موزه هایی چون لوور فرانسه به نمایش گذاشته اند سالیانه بیش از ۴۰ میلیون توریست را به خود جذب کرده اند و این در حالی است که فرانسه موزه ای دیگر را با همین عنوان در جایی دیگر از دنیا برای سهولت تردد بنا کرده است که قسمتی را از توریسم ها را نیز به آن گونه جذب می کند.

وی در ادامه گفت: این نقطه ای است که که غیرقابل پذیرش است لذا برای اینکه تصویر ذهنی جهانیان اصلاح شود ما یک بار دیگر در سیاست هایمان بازنگری کنیم و من بر این باورم ما با تصویر نفتی نمی توانیم در دنیا به عنوان سرآمد مطرح شویم اما با تصویر فرهنگی مطمئنا در تراز ملت های بزرگ با تمدن های غنی قرار خواهیم گرفت.

ایران جزء سه تمدن بزرگ جهان/کرمان شهری رمز آلود

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: بی شک یکی از سه تمدن بزرگ عرصه جهانی تمدن ایرانی است و اگر آنگونه که هست از طریق اشعاعه و تبادل فرهنگی به جهانیان شناخته شود آن وقت است که تصور جهانیان نسبت به ایران و ایرانیان تغییر پیدا خواهد کرد.

وی افزود: هر کسی که تا امروز به عنوان توریسم یا توریسم فرهنگی در ایران بازدید داشته است با نگاه واقع بینانه ایران را ترک کرد و از این منظر برای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی و از جمله کرمان باید این تصویر را در دنیا برجسته کنیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه شناسایی اسناد و جمع آوری و پژوهش در کرمان بسیار بیشتر از جیرفت، شهداد، بم، راین و ... است و بسیار کم به کرمان پرداخته شده است و می توان گفت کرمان یک شهر رمز آلود است و هر نقطه ی از استان را که دست بگذارید و حفاری کنید یکی از ادوار تاریخی ایران را می بینید.

وی افزود: باید رمزها و رازها از دل کرمان بیرون آورده شود و به جهانیان شناسانده شود و یکی از این جاهای مرموز و رمز آلود شهداد کرمان است.

صالحی امیری گفت: از فرهنگ ایرانی و اسلامی باید دفاع شود و به آن بیشتر پرداخته شود و با نگاه جدی به توسعه فرهنگی می توان آسیب های اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از جمله اعتیاد و خشونت و ایدز و ... را در جامعه کاهش داد.