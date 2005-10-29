توقف استقلال در آستانه دربي مقابل سايپا // طوفان ذوب آهن در يزد براي كسب صدرنشيني // جشن نخستين پيروزي فجرسپاسي مقابل ملوان بندرانزلي

به گزارش خبرنگار" مهر" درتهران استقلال وسايپا درنيمه دوم بازي تماشايي را به نمايش گذاشتند و دراواخر اين ديدار هردوتيم استقلال و سايپا اين شانس را داشتند كه نتيجه اين ديدار را به سود خود به پايان ببرند.

دردقيقه 85 محسن خليلي مهاجم تازه وارد سايپا درعمق دفاع استقلال صاحب توپ شد و با پيشروي به داخل محوطه جريمه به توپ ضربه زد كه طالب لو با واكنشي تماشايي اين ضربه را مهاركرد.

دقايقي بعد ضربه سر فرزاد مجيدي در آستانه دروازه مي رفت تا توسط عنايتي به گل برتري استقلال تبديل شود كه مهاجم استقلال چند سانتيمتر دير به اين توپ رسيد. در وقتهاي تلف شده استقلال برفشار حملات خود افزود و طي يك رفت وبرگشت در آشفتگي خط دفاعي سايپا، اميرآبادي با شوتي سنگين دروازه سايپا را هدف گرفت كه ارشاد يوسفي در آخرين لحظه مانع به ثمر رسيدن گل شد تا اين ديدار تماشايي، پربرخورد و نفسگير درنهايت بدون گل به پايان برسد و دوتيم به تقسيم امتيازات رضايت دهند.

درنيمه دوم عليرضا اكبرپور، هاشمي زاده ومنصوريان براي استقلال به ميدان آمدند، ضمن اينكه علي ابراهيميان ومحسن خليلي بازيكنان تعويضي سايپا بودند.

دريزد ودر ورزشگاه شهيد نصيري تيم ذوب آهن طوفان برپا كرد و با پيروزي پنج بريك مقابل شهيد قندي به صدرجدول رقابتهاي ليگ برترصعود كرد.

در اصفهان و ورزشگاه فولاد شهر، سپاهان صدرنشين ليگ درحالي برابرابومسلم تن به تساوي داد كه دردقيقه 70 اين ديدار محمد محمدپور بازيكن ذوب آهن با ضربه اي تماشايي پس از برخورد به تيردروازه ابومسلم به داخل دروازه چرخيد، ولي اين گل با اعتراض شديد پورمند كاپيتان ابومسلم و اكبرميثاقيان سرمربي اين تيم همراه شد، بطوري كه اين ديدار با وقفه اي 7 دقيقه اي روبروشد. سرانجام اين غائله با دخالت تيمسارملاحي مديرعامل ابومسلم خاتمه يافت، ضمن اينكه داور اكبرميثاقيان را از زمين بازي اخراج كرد.

درآبادان، فولاد خوزستان مقابل پاس به تساوي رسيد تا پاسي ها موقعيت مناسب خود را در صدرجدول از دست بدهند.

درشيراز ودر ورزشگاه حافظيه، تيم فجرسپاسي پس از9 هفته نخستين پيروزي خود را مقابل ملوانان بندرانزلي جشن گرفت.

ودرنهايت ديدار تيمهاي شموشك نوشهر و برق شيراز با تساوي 1-1 خاتمه يافت تا روند امتيازگيري شموشك درخانه همچنان ادامه يابد.