مواد پلاستیکی در صدر کالاهای صادراتی از گمرکات استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مصطفایی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی مدت سپری شده از سال جاری، 173 میلیون و 873 هزار دلار مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن از طریق گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات، از نظر وزنی 2 درصد و از نظر ارزشی 23 درصد کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

مصطفایی خاطر نشان کرد: از میان محصولات پلاستیکی، لوله و شیلنگ، لوازم پلاستیکی آشپزخانه، جعبه و قفسه پلاستیکی، صفحه، ورق و و تیغه یک لایه چاپ شده از پلیمرهای اتیلن بیشترین میزان صادرات را داشته اند.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه، در ادامه یادآور شد: پس از مواد پلاستیکی، محصولات نباتی در رده دوم صادرات از گمرکات استان قرار دارند و از ابتدای سال جاری تا کنون 137 میلیون و 406 هزار دلار محصولات نباتی از طریق استان به خارج صادر شده است.

وی گفت: طی این مدت محصولات غذایی و محصولات معدنی نیز در رده های بعدی صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه قرار گرفته اند.