۶۰۰۰ جوان در خراسان رضوی در انتظار کمک های خیران برای آغاز زندگی هستند

دكتر محمد حسن صائب در گفتگو با مهر بیان داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون ۶ هزار و ۳۹۶ نوعروس و نوداماد بي بضاعت، چشم انتظار حمايت هاي مالي نيكوكاران ومردم نوع دوست هستند تا زندگي مشترك خود را در مراسمي ساده و به دور از هرگونه تجملات جشن بگيرند.

وی اظهار داشت: کمیته حضرت امام خمینی(ره) به نوعروسان و زنان مددجوي سرپرست خانوار ۲۰ تا ۳۰ ميليون ريال و به نودامادها ۵ تا ۷ ميليون ريال به صورت بلاعوض کمک مالی می کند.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد ۵ هزار و ۴۶۱ نوعروس و ۹۳۵ نو داماد در نوبت دريافت كمك هزينه ازدواج و جهيزيه هستند تا زندگي مشترك خود را اغاز كنند.

وي لازمه پرداخت كمك هزينه جهيزيه را دركميته امداد را گذراندن دوره مهارت هاي زندگي دانست و تصريح كرد: از ۶ هزار و ۳۹۶ نوعروس و نوداماد تعداد ۶ هزار و ۲۷۷ نفر مددجو و ۱۱۹ نفر نيازمند غير مددجو هستند.

صائب كمك هاي مردمي را بهترين پشتوانه براي امور عام المنفعه برشمرد واظهاراميدواري كرد: براي کمک به شروع زندگی مشترک این تعدا از افراد متقاضی ۱۹۷ ميليارد و ۵۷۱ ميليون ريال اعتبار نياز است که امیدواریم با همت مردم و نيكوكاران تا پايان سال محقق شود.

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد خراسان رضوي از همراهي مردم نيك انديش با اين نهاد تقدير كرد و از متمكنين و اقشار با درآمد مناسب و بالا خواست تا از هزينه هاي غير ضروري خود به نفع اين قشر صرف نظر كنند و وجوه آن را به نوعروسان كميته امداد اهداء کنند.