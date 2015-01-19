تاثیر هنر درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان/ کاهش ۳۷ درصدی مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مدرسه هنردرمانی انگلستان که از سال ۲۰۰۲شروع به کار کرد با هدف درمان مشکلات رفتاری کودکان ۵ الی ۱۶ ساله ای راه اندازی شده است که از نظر معلمان خود نیازمند حمایت های عاطفی و رفتاری هستند.

در حال حاضر، مدارس انگلستان برگزار کننده نه کلاس هنر درمانی هستند. از زمان تاسیس این کلاس ها تا کنون بیش از ۱۰۰۰۰ کودک تحت پوشش برنامه های هنر درمانی قرار گرفته اند.

بر اساس نتایج مطالعاتی که در مجله هنر در روان درمانی انتشار یافت معلوم شدکودکانی که در کلاس های هنر درمانی شرکت داشته اند پس از پایان یافتن دوره ۱۰ هفته ای این کلاس ها دارای مشکلات رفتاری کمتر، افسردگی کمتر و اعتماد به نفس بیشتری بوده اند.

"ملیسا کرتینا" روانشناس و مشاور پژوهش در برنامه های هنردرمانی در این باره اظهار داشت: "محیط کلاس های هنردرمانی محیطی خلاق و مراقبتی بوده که به دانش آموزان در امر یادگیری از طریق هنر کمک می کند. اتاق هنر با هدف حمایت از کودکان در محیط مدارس شکل گرفته و به آنها کمک می کند تا از طریق روش های خلاق اعتماد به نفس خود را بالا ببرند".

کرتینا در ادامه می افزاید: "مخاطبان برنامه های هنر درمانی کودکان و افراد جوانی هستند که دارای مشکلات جدی بوده و ممکن است در خطر منزوی شدن در مدارس قرار داشته باشند. اتاق هنر در کنار هنر درمانی بر روی مهارت های اجتماعی و آموزشی کودکان کار می کند. شرکت کنندگان این کلاس ها با روش های منحصر به فردی آموزش می بینند. هدف نهایی برنامه هنر درمانی کمک به کودکان و افراد جوانی است که بتوانند ارتباط و تعاملی مجدد با محیط آموزشی برقرار کنند. زمانی که شرکت کنندگان این کلاس ها متوجه می شوند که می توانند در برنامه های هنر موفق عمل کنند از اعتماد به نفس به وجود آمده استفاده کرده و سعی می کنند این شیوه را در مدارس و زندگی روزانه نیز پیاده سازی کنند".

کرتینا و همکار وی مینا فازل از دانشگاه آکسفورد در جدیدترین مطالعات خود پیرامون هنر درمانی نتیجه پرسش نامه هایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند که قبل و بعد از سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ توسط ۱۹۶ دا نش آموز و معلم پر شده بودند. در جریان سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰۰ کودک در کلاس های هنر درمانی شرکت نمودند.

نتایج این پرسش نامه ها حکایت از آن داشت، برنامه های هنر درمانی در کاهش ۳۷ درصد از مشکلات کلی دانش آموزان ، کاهش ۴۱ درصد از مشکلات عاطفی آنان، کاهش ۱۵ درصد از مشکلات رفتاری، کاهش ۳۳ درصد از مشکلات مربوط به بیش فعالی، کاهش ۴۱ درصد از مشکلات مربوط به برقراری ارتباط با همکلاسیان و بهبود ۲۴ درصدی رفتار اجتماعی آنان موثر بوده است.

خانم کرتینا بر این باور است محیط کلاس های هنر درمانی به گونه ایست که نمی توان مانند آن را در منزل ایجاد کرد. چرا که اجرای برنامه هنر درمانی به یک محیط ساختاری با حضور مربی آموزش دیده نیاز دارد تا حس تعلق خاطر به مدرسه را در میان کودکان ایجاد کند. اما با این وجود وی پیشنهاد می کند اگر والدین به دنبال اصلاح مشکلات رفتاری کودکان در منزل هستند می توانند از این شیوه در راستای تامین هدف خود در تعامل با کودکان بهره گیرند.