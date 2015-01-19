سیدمحمد رضا فاضل هاشمی در گفتگو با مهر بیان داشت: بخش فهرستنگاری کتب و قرآنهای خطی کتابخانه آستان قدس رضوی از سال ۱۳۰۵ شمسی شروع به فعالیت کرده است از دوره صفویه و افشاریه نیز این منابع خطی در کتابخانه آستان قدس موجود است.
وی با اشاره به "عماد فهرستی" و "شیخ محمدخالصی" به عنوان فهرستنگاران برجسته دوره قاجاریه افزود: در سال ۱۳۲۵ شمسی تعدادی کتب فهرستی به چاپ رسیدند و در حال حاضر نیز ۴۲ جلد فهرست نسخ خطی منتشر شده است.
رئیس اداره مخطوطات سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به نخستین فهرست چاپ شده در ایران اضافه کرد: در دوره قاجاریه فهرست نسخههای خطی و چاپ سنگی آستان قدس رضوی در سه جلد "رحلی" و "سلطانی" به وسیله فهرستنگاران و علمای برجسته کتابخانه معرفی شدند.
وی ادامه داد: نسخههای خطی، سرمایه و پشتوانه فرهنگی هر ملت است که نمایانگر تاریخ علم و ارزشهای هنری در قرون مختلف است و نیز نسخههایی هستند که خط خوشی دارند، به ویژه اگر خطاطان بزرگی مانند میرداماد و میرعلی هروی آنها را نسخهبرداری کرده باشند.
وی اظهار کرد: بنا به اینکه چه شخصی این نسخ را خطاطی کرده و یا از مینیاتور یا تصاویر زیبا در بعضی نسخ استفاده شده باشد هزینه و اعتبار آنها افزایش می یابد.
فاضل هاشمی خاطر نشان کرد: فهرستنگاری کتب خطی شامل دو اصل اساسی کتاب شناسی میشود که مشتمل بر قسمتهای معنوی کتاب از جمله عنوان، زبان، موضوع و مؤلف می شود و جنبه علمی دارد و نسخهشناسی مشتمل بر قسمتهای ظاهری کتاب شامل کاغذ، نوع خط، کاتب، تاریخ و محل تحریر می شود که جنبه تجربی و عملی دارد.
وی یادآور شد: نسخ خطی ارزشهای فراوان تاریخی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی داشته و تحقیق و بررسی بر روی این آثار ما را به دنیای گذشته وارد میکند ولی متأسفانه تاکنون دراین باره به طور جدی قدمی برداشته نشده است.
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