منتقدان لندن هم «بچگی» را ستایش کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در حالی که منتقدان فیلم لندن به فیلم آمریکایی «بچکی» بزرگترین جوایز خود را دادند، از فیلم زندگینامه‌ای «آقای ترنر» استقبال خاصی نشد.

دیشب در مراسمی که در لندن برای معرفی آثار منتخب حلقه منتقدان لندن برگزار شد، «بچگی» عنوان بهترین فیلم سال را دریافت کرد. این فیلم که در طول 12 سال فیلمبرداری شده، جایزه بهترین فیلم، بهترین درام، بهترین کارگردانی و بهترین نقش بازیگر زن مکمل برای پاتریشیا آرکت را به خود اختصاص داد.

لینکلیتر در سخنانی که به این مناسبت بیان کرد از منتقدان تشکر کرد و گفت هرگز رابطه‌ای اصطحکاک آمیز بین منتقدان و فیلمسازان ندیده است. او گفت: مردم را به دو گروه تقسیم می‌کنم، آنهایی که سینما را دوست دارند و دیگران.

او در دور بعدی که روی صحنه رفت تا جایزه بعدی‌اش را بگیرد، گفت که دو راهنما در ساخت فیلم «بچگی» داشت یکی برادران لومیر که به او نشان دادند که می توان از زندگی فیلم گرفت و تنها باید جالب باشد و دیگری فیلم «آینه» آندری تارکوفسکی.

او گفت وقتی این فیلم اکران شد مردم زیادی به او نامه نوشتند و گفتند با این فیلم احساس تنهایی کمتری در دنیا می کنند.

فیلم «مرد پرنده ای» ساخته آلخاندرو گونزالس ایناریتو تنها با یک جایزه به خانه بازگشت و آن جایزه بهترین بازیگر مرد اول برای مایکل کیتون بود. این در حالی بود که «هتل بزرگ بوداپست» به عنوان اسب سیاه پیشتاز رقابت‌های اسکار امسال، تنها جایزه فیملنامه نویسی را برای وس آندرسون به ارمغان آورد.

فیلم «آقای ترنر» ساخته مایک لی که بر مبنای زندگی ترنر هنرمند نقاش ساخته شده با هفت نامزدی در مراسم دیشب، تنها جایزه بهترین بازیگر بریتانیایی را برای تیموتی اسپال به همراه داشت. این فیلم در بفتا نامزد بهترین بازیگر، کارگردانی و فیملنامه بوده است. اسپال در حالی این جایزه را برد که هفته پیش در میان نامزدهای اسکار جایی به دست نیاورد.

با این حال رزاموند پایک که به عنوان بهترین بازیگر زن انگلیسی برای بازی در فیلم «دختر رفته» دیوید فینچر انتخاب شد، در این بخش امیدوار به اسکار هست.

جایزه بهترین فیلم بریتانیایی نیز به جاناتان گلیزر برای «زیر پوست» رسید که داستان یک بیگانه با بازی اسکارلت جوهانسون است .

این جوایز با رای 140 منتقد فیلم برتیانیایی برندگان خود را انتخاب می کنند. در این مراسم آلکس لاوتر که در نقش آلن تورینگ جوان در فیلم زندگینامه ای «بازی تقلید» بازی کرده نیز جایزه بازیگر جوان بریتانیایی را برد. یان دامانچ نیز برای فیلم «71» به عنوان فیلمساز بریتانیایی نوظهور سال انتخاب شد.

این مراسم برندگان قابل پیش‌بینی‌تری نیز داشت و آن جایزه بهترین بازیگر زن بود که به جولین مور برای «هنوز آلیس» رسید و جی‌کی‌ سیمونز نیز برای «ضربه شلاق» جایزه بهترین نقش مرد مکمل را برد و «لویاتان» نیز به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب شد. جایزه بهترین مستند سال نیز به «شهروند چهار» ساخته لورا پویتراس رسید.

جایزه یک عمر فعالیت هنری نیز به دیلیس پاول اهدا شد.

در این میان یکی از فیلم‌های مهم بریتانیایی دست خالی ماند و آن فیلم «تئوری همه چیز» فیلمی بر مبنای زندگینامه استیون هاوکینگ بود. «پدینگتون»‌ درباره خرس محبوب پدینگتون ساخته شل کینگ نیز نصیبی از جوایز نبرد.