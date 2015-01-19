یخ زدگی در معابر کوهستانی کرمان/تردد در تمامی محورهای استان جریان دارد

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف و باران در محورهای استان کرمان اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محورهای این استان باز بوده و تردد در آن ها به کندی جریان دارد.

وی از لغزندگی و یخ زدگی معابر کوهستانی خبر داد و افزود: رانندگانی که قصد سفر در محورهای استان را دارند باید نهایت احتیاط را در رانندگی به کار گرفته و حتما مجهز به تجهیزات لازم از قبیل زنجیر چرخ باشند.

سرهنگ حجت آبادی همچنین از رانندگان خواست قبل از حضور در جاده از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو خود اطمینان حاصل کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمان اظهار داشت: تردد در محورهای کرمان به راور، بافت، سیرجان، محور باغین به بردسیر و محور شهربابک به انار و محور جیرفت به رابر تنها با زنجیر چرخ مقدور است.

وی خواستار پرهیز از انجام مسافرت های غیرضروری شد و ادامه داد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این شرایط بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.

سرهنگ حجت آبادی یادآور شد: تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع تصادف در محورهای مواصلاتی استان کرمان نداشته ایم.