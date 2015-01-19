سازمان لیگ و دوستان به تعهدات خود عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل سایت رسمی باشگاه استقلال، سید سعید افجه‌ای درباره جلسه هیات مدیره استقلال گفت: محوریت و بحث اصلی در این جلسه مسائل مالی و برطرف کردن مشکلات مربوط به آن بود. تلاش هیات مدیره استقلال بر حل هرچه سریع‌تر مشکلات مالی است و تصمیماتی هم در این راستا گرفته شد.

وی افزود: مبحث بعدی جلسه بحث خصوصی سازی بود که میان اعضا مسائل مربوط به آن تبادل نظر شد اما همانطور که پیشتر هم گفته شده بود باشگاه استقلال به مبحث قیمت گذاری ورود نمی‌کند.

عضو هیات مدیره استقلال در ادامه به مطالبات بازیکنان تیمش از این باشگاه اشاره کرد و گفت: به هرحال ما باید مطالبات بازیکنان را پرداخت کنیم و به همین دلیل یکی از مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت مطالبات آنها بود. این مسئله هم جز با تعامل حل نخواهد شد.

افجه‌ای ادامه داد: سازمان لیگ و برخی دوستان باید به تعهدات‌شان عمل کنند و پرداخت حقوق باشگاه استقلال منافاتی با کمک به تیم‌های آسیایی ندارد. ما انتظار داریم که نامه‌ها و مراجعات ما به این سازمان و سایر نهادها تا این حد بی پاسخ نماند. کسانی که با ما قرارداد دارند، حق دارند و بدقولی کردن در سیاست ما نیست.



وی در پایان آخرین مبحث مطرح شده در هیات مدیره استقلال را تیم‌های پایه عنوان کرد و گفت: مسابقات تیم‌های پایه به اواخر خود نزدیک می‌شود و ما باید به تعهدات‌مان نسبت به این تیم‌ها هم عمل کنیم و به همین جهت خواهان تسریع در همکاری‌های یاد شده هستیم.