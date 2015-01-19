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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اولین دوره آزمون انتقال دانشجویان علوم پزشکی پنجشنبه برگزار می‌شود

اولین دوره آزمون انتقال دانشجویان علوم پزشکی پنجشنبه برگزار می‌شود

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری اولین دوره آزمون انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور در روز دوم بهمن ماه خبر داد.

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره آزمون دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور روز پنجشنبه دوم بهمن ماه برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از آزمون اولین دوره آن است بر اساس دستورالعمل مصوبه شورای انتقال سال 92 برگزار می شود.

اکبری یادآور شد: این آزمون از دروس علوم پایه بوده و قبولی در آزمون مذکور جهت انتقال به داخل کلیه متقاضیان با تاریخ شروع به تحصیل بعد از ژانویه 2013 در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انجام می گیرد.

وی گفت: برای این آزمون 150 سئوال طراحی شده که منابع آزمون در دروس، در سایت مرکز سنجش جهت آزمون علوم پایه دانشجویان داخل کشور است.

کد مطلب 2467887
زهره بال

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