دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره آزمون دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل کشور روز پنجشنبه دوم بهمن ماه برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از آزمون اولین دوره آن است بر اساس دستورالعمل مصوبه شورای انتقال سال 92 برگزار می شود.

اکبری یادآور شد: این آزمون از دروس علوم پایه بوده و قبولی در آزمون مذکور جهت انتقال به داخل کلیه متقاضیان با تاریخ شروع به تحصیل بعد از ژانویه 2013 در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انجام می گیرد.

وی گفت: برای این آزمون 150 سئوال طراحی شده که منابع آزمون در دروس، در سایت مرکز سنجش جهت آزمون علوم پایه دانشجویان داخل کشور است.