انقلاب اثبات کردعدالت و پیشرفت منافات ندارند/ مفهوم پیشرفت، پیشرفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش نشست چهارمین كنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع: «گفتمان انقلاب اسلامی؛ هویت و پیشرفت» شامگاه دیروز یكشنبه ۲۸ دی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در این پیش نشست دكتر علی بیگدلی با موضوع ظرفیت تمدن سازی ایران در گذر تاریخ، دكتر موسی حقانی با موضوع اندیشه ترقی خواهی غرب گرا و هویت ملی ایرانیان، دكتر محمد رحیم عیوضی با موضوع آینده گفتمان انقلاب اسلامی و پیشرفت هویتی، حجت‌الاسلام علی ذوعلم با موضوع هویت انقلابی و تمدن سازی گفتمان انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام دكتر حسن علی اكبری با موضوع هویت فرهنگ انقلاب اسلامی و پیشرفت گرایی و حجت‌الاسلام دكتر احمد جهان‌بزرگی با موضوع مردم سالاری دینی و تمدن اسلامی سخنرانی كردند.

حجت الاسلام ذوعلم که مجری جلسه هم بود در ابتدا گفت: محور این نشست «گفتمان انقلاب اسلامی، هویت و پیشرفت» است. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی تنها یک رویداد تاریخی تلقی نمی شود بلکه به گفتمانی مبتنی بر اسلام ناب محمدی تبدیل شده و سر مشق کارآمدی است که می تواند چالش ها و مشکلات امروز جامعه بشری را حل کند وبرای چالشهایی را که بر اثر الگوگیری مدل غربی پیش آمده راه حل ارائه دهد. این گفتمان دو مسئله هویت و پیشرفت را توأمان دنبال می کند.

وی افزود: در الگو گیری از هویت غربی نوعی هویت زدایی را شاهد بودیم. در رقابت بین هویت و پیشرفت، بعضی جوامع به خاطر تلقی ریشه ای که از هویت خودشان داشته و تلاش می کردند هویت خود را حفظ کنند به این مسئله رسیدند که نباید دنبال هویت غربی بروند و هویت خود را فدای هویت و مدل غربی کنند. در کشور ما هم این طرز تلقی که پیشرفت، تنها در توسعه غربی حاصل می شود، ما را از مولفه اصلی هویت خودمان دور می کند. امام(ره) به عنوان پایهگذار هویت انقلاب اسلامی، مقوله پیشرفت را با حفظ هویت اسلامی ایرانی و داشته های بومی خودمان مفروض تلقی می کردند و استقرار نظام اسلامی مبتنی بر همین مسئله بود. امروزه به دنبال بحث های امام(ره) در پیشرفت، مقام معظم رهبری هم الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کردند تا بتوانیم با توجه به هویت اسلامی و ذخیره انقلابی خودمان یک الگوی جامع و همه جانبه و پایدار از درون فکر و اندیشه اسلامی ایرانی ما بجوشد و بتواند نیازها و چالش های ما را حل کند و در عین حال راهکاری برای کشورهای اسلامی ارائه کند و زمینه ساز تمدن نوین اسلامی شود.

حجت الاسلام دکتر حسن علی اکبری به‌ عنوان اولین سخنران این نشست گفت: موضوع بحث من هویت فرهنگی انقلاب اسلامی و پیشرفت گرایی است. از این زاویه فقط یک نکته و یک فرضیه از نظر خودم که تأیید شده است را مطرح می کنم. نکته ای که کمتر به آن توجه شده است و یکی از وجوه مظلومیت انقلاب اسلامی است. مفهوم پیشرفت هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به واسطه وجود انقلاب اسلامی پیشرفت کرد. تحولی که با انقلاب اسلامی در این موضوع اتفاق افتاد مجموعاً با دوره های گذشته قابل مقایسه نیست. زیرا خود پیشرفت به برکت انقلاب اسلامی دچار پیشرفت شد.

وی افزود: اگر سیر تحول مفهوم توسعه را دنبال کنیم با توجه به پیچیدگی هایی که دارد می بینیم این مفهوم پیوسته دچار تحولات شده است. از مفهوم ترقی و پیشرفت مادی و تحولاتی که بر سر این مفهوم آمد تا رشد بالای اقتصادی، رفاه عمومی و همچنین مشکلات عدیده ای مثل محدودیت منابع و تخریب محیط زیست و عدم پایداری رشد دائم؛ اینها در ابتداجزو شاخصه های توسعه شناخته می شد. توسعه ای که در ابتدا شکل گرفت تا این اواخر دچار تحولات گسترده ای شد و پیوسته این مفهوم از مسائلی رنج می برد. اما بعد از انقلاب اسلامی این رنجش پایان یافت و حرفهایی که از توسعه می زنیم به لحاظ نظری کمتر خلأ داشته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: کم نیستند کسانی که می گویند توسعه و پیشرفت با حفظ ارزشها جور در نمی آید. نکته جدی این است که می توان ارزشها را حفظ کرد و به توسعه هم دست یافت. انقلاب اسلامی این مسئله را حل کرد. دین و وحی و آموزه های وحیانی را در بحث پیشرفت انقلاب اسلامی مطرح کرد. نگاهی که بعد از انقلاب به مسئله پیشرفت به وجود آمد بسیار نسبت به گذشته تغییر کرد. شاخص ها و موضوع های پیشرفت تغییر کرد. نگاهی که پیشتر به انسان می شد عوض شد. مسئله حکومت و نظام مردمسالاری دینی و پیشرفت حل شد. قبلاً دو مکتب سوسیالیسم یا کاپیتالیسم بود. هیچ نمونه ای از بحث توسعه سراغ نداریم که خارج از این دوبلوک باشد. اما با پیرزی انقلاب اسلامی این مسئله حل شد. انقلاب، مسئله نواندیشی، فکر، علم و زندگی و عرصه معنویت را مطرح کرد که قبلا در ادبیات توسعه وجود نداشت. اینکه عدالت با توسعه همراه است را انقلاب اسلامی مطرح کرد. قبلاً عدالت و پیشرفت را منافی هم می دانستند. انقلاب اثبات کرد که توسعه هم می تواند عدالت محور باشد.

علی اکبری تصریح کرد: در اینکه انقلاب هویت فرهنگی دارد اجماع داریم. دلیل فرهنگی بودن هویت انقلاب، شعارها و ریشه های انقلاب اسلامی است که وقتی به آنها نگاه می کنیم می بینیم که کاملاً فرهنگی هستند. دشمنان انقلاب هم دقیقاً مولفه های فرهنگی انقلاب ما را نشانه گرفته اند. طبیعی است انقلابی با این هویت و گفتمان، موضوع پیشرفت و دغدغه رو به جلو بودن و آبادانی و تمام آن چیزهایی که در پیشرفت بعنوان مولفه شناخته می شود را دارا است. اینها همه در بستر انقلاب اسلامی شکل گرفت. بنابراین این فرضیه که انقلاب اسلامی با وقوع خودش هم در نظر و هم از نظر عملی پیشرفت حاصل کرد چیزی شبیه یک معجزه است در اغلب عرصه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی اتفاق افتاد. اما متأسفانه به دلیل کم مهری هایی که به انقلاب می شود این مسئله دیده نشده است. اما واقعیت این است که در انقلاب اسلامی مفهوم توسعه خودش پیشرفت کرد. انقلاب اسلامی در پیشرفت هم پیشرفت کرد.

در ادامه دکتر محمد رحیم عیوضی در مورد آینده گفتمان انقلاب اسلامی و پیشرفت هویتی سخنرانی کرد. وی گفت: از بیان این موضوع مشخص است که عرصه نگاه بنده به انقلاب اسلامی نگاه آینده پژوهی است. لذا لازم است که بر اساس این ادبیات، انقلاب اسلامی ایران را بارویکرد هویتی آن به مثابه یک گفتمان ملاحظه و بررسی کنیم.

وی افزود: اصولاً انقلاب اسلامی ایران بر اساس تصور رایجی که وجود دارد یک پدیده تاریخی نیست، بلکه یک پدیده تاریخ ساز است. رویدادی است که تاریخ را می سازد و در ساختن تاریخ حضور فعال دارد. از بعد تاریخی پدیده های تاریخی، آن سیالیت و حرکت را در یک برهه زمانی از دست می دهند. بسیاری از رویدادهای تاریخی وجود دارند که امروز کمتر اثری از آنها است و اگر از آنها صحبت می شود صرفاً از دوره های تاریخی صحبت می شود. اما پدیده تاریخ ساز گفتمان هویتی انقلاب، حضور سیاسی و فعالی در انقلاب اسلامی دارد و در واقع به مثابه رودخانه ای در حال حرکت و در حال رسیدن به دریایی مطلوب است. فلذا الزاماً تحلیل انقلاب اسلامی با آینده پژوهی معنا پیدا می کند و تلفیق می شود.

عیوضی تصریح کرد: بعضی ها می گویند ما در دوره تثبیت انقلاب هستیم و انقلاب ثبات و آرامش پیدا کرده است. اما نکته ای که مورد غفلت است این است که در رویکرد انقلاب اسلامی، ثبات واقع بینانه تر و دقیق تر می تواند شکل و سامان بگیرد. اصولاً دغدغه اصلی و اساسی انقلاب اسلامی ایجاد این گونه ثبات است. مثل رودخانه ای که در مسیر حرکتش با همه داشته های هویتی خودش دچار تحول و دگرگونی است.

وی در مورد ضرورت مطالعه آینده پژوهی در انقلاب اسلامی ایران هم یادآورشد: ماهیت انقلاب در درون خودش تحول و دگرگونی دارد. از این نظر آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران، نقش مهمی را ایفا می کند. این انقلاب در آینده دچار پارادوکس هویتی می‌شود و اگر می‌خواهیم جلوی این پارادوکس را بگیریم اکنون باید پیش فرض‌های آن را شناسایی کنیم و درصدد حل آن برآییم. ابتدا باید با ایجاد آمادگی در مسئولان و سیاستمداران و پس از آن با تبیین راهبردهایی که آینده برای‌مان به وجود می‌آورد آسیب‌های آینده را شناسایی کرده و به نوعی، به شناخت مسائل نوظهور برسیم. در آینده باید نقاط آسیب را برای خودمان تعریف کنیم یعنی آسیب هایی که در آینده بحران ساز و تهدیدی برای انقلاب تلقی می شوند بشناسیم.

عیوضی بیان کرد: وضعیت پرشتاب تحولات منطقه ای و مقوله چشم انداز ابرقدرت های جدید جهانی همه اینها در مسیر انقلاب اسلامی قرار دارند و ایجاب می کنند که یک رویکرد پیش تدبیری مقارن و مصادف و هم مسیر انقلاب داشته باشیم. مسافر آینده انقلاب در هویت اسلامی همین پیش تدبیری است. زمانی انقلاب می تواند نیازهای آینده را تأمین کند که آینده را پیش بینی کند و بداند چه عواملی ضامن بقای انقلاب و پیشرفت هویت انقلاب خواهند بود.

در ادامه دکتر علی بیگدلی استاد دانشگاه در مورد «ظرفیت تمدن سازی ایران در گذر تاریخ» سخنرانی کرد. وی گفت: تمدن ایران اسلامی به دو دوره تقسیم می‌شود؛ قبل و بعد از اسلام. در قبل از اسلام در زمان ساسانیان شاهد معنویت در ایران هستیم و آن به خاطر وجود فراگیری دین زرتشتی است. تمدن ساسانیان یکی از سرآمدترین تمدنهای دوره خودش است. با آمدن اسلام وضعیت ما کاملا تغییر پیدا می‌کند و هیچ ملتی به اندازه ایرانیان در ساختن تمدن اسلامی و الگوهای پیشرفت نقش نداشته اند. شاید در کل سرزمین‌های اسلامی یک نفر مثل ابن سینا نباشد ولی در همان زمان، ما ده ها ابن سینا داشتیم.

وی ابراز داشت: خود غربی ها معترف هستند که بر اثر تعامل با تمدن اسلامی بر اثر سه دوره جنگ های صلیبی با ارتباطی که با مسلمانان پیدا کردند به پیشرفت رسیدند. تمدن ما از طریق سیسیل و اندلس و بیزانس وارد اروپا می شود. سوال مهم این است که چگونه شد که این تمدن دچار افول شد. از اوایل قرن پنجم با ورود ترک ترکستانی رنگ و بوی ایرانی و اسلامی از بین رفت. چرا که آن‌ها نه ایرانی ونه مسلمان بودند. در همین زمان اندیشمندانی مانند خیام ظهور کردند وی با آن‌همه خدماتی که در ریاضیات داشت اما در اشعارش نوعی نیهیلیسم و پوچ گرایی را تبلیغ می کرد که به تصوف و عرفان ما هم راه یافت و فضای گفتگو و اندیشه ورزی بسته شد. یک‌جور انزوا و گوشه گیری که زنگ خطر سقوط اسلام از همین زمان شروع شد. آنگونه شد که صفویه هرچقدر تلاش کرد ابن سینایی بسازد دیگر نتوانست.