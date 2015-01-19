روزنامه «مردم امروز» لغو مجوز شد/ تذکر دوباره هیات نظارت به«وطن امروز»

علاءالدین ظهوریان دبیر نظارت بر مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه این هیات با موضوع بررسی پرونده روزنامه «مردم امروز» در صبح روز جاری دوشنبه ۲۹ دی‌ماه و با حضور تمامی اعضا در محل دبیرخانه آن خبر داد و گفت: پس از بررسی‌های زیادی که در مورد پرونده روزنامه «مردم امروز» صورت گرفت، هیات نظارت بر مطبوعات تصمیم بر لغو مجوز این روزنامه گرفت و پرونده این روزنامه را به دادگاه ارسال کرد.

به گفته دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، این تصمیم بابت درج تیتر «من هم شارلی هستم» از جُرج کلونی و با استناد به بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات و همچنین ماده ٢٧ این قانون، اتخاذ شده است. بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات ناظر بر «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» است. در ماده ۲۷ قانون مطبوعات هم تاکید شده است: هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاكم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۲۴ ،۲۵ ، ۲۶ و ۲۷، تابع شكایت مدعی خصوصی نیست.

بر اساس این گزارش، هیئت نظارت بر مطبوعات در حالی تصمیم به لغو پروانه انتشار «مردم امروز» گرفته که این روزنامه شنبه هفته جاری ۲۷ دیماه و چند روز پس از انتشار تیتر مورد اشاره، با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.

ظهوریان همچنین از بررسی مجدد پرونده روزنامه «وطن امروز» در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: با توجه به اصرار این روزنامه برای نادیده گرفتن دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر خودداری از تلاش برای تخریب روابط سیاسی ایران با کشورهای همسایه و منطقه، این هیات بر رای پیشین خود در خصوص این روزنامه که تذکر کتبی و معرفی روزنامه به دادگاه بود، تاکید و آن را مجددا ابلاغ کرد.

پیشتر اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی بابت تیتر «خبر مرگش» در روزنامه «وطن امروز» که درباره آخرین وضعیت جسمی پادشاه عربستان بود، به این روزنامه تذکر و آن را برای رسیدگی قضایی به دادگاه معرفی کرده بود.