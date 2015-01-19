کری برای شرکت در کنفرانس مقابله با داعش به لندن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این مطلب در ادامه گفت: جان کری در این هفته به لندن می‌ رود تا در دیدار و مذاکرات با مقامات نزدیک به ۲۰ کشور جهان شرکت کند، که موضوع آن مقابله و مغلوب کردن گروه داعش عنوان شده است.

به گفته ساکی مذاکرات یک روزه در لندن روز پنجشنبه، با حضور نمایندگان حدود ۲۰ کشور جهان از جمله کشورهای عربی برگزاری می شود و مباحثی که در آن مطرح یم شوند تلاش‌ های مشترک برای تضعیف و غلبه بر داعش را در بر می‌ یرد.

این نشست دو هفته پس از حملات و گروگانگیری مرگبار در پاریس، به نشریه شارلی ابدو و یک سوپرمارکت نجام می‌شود، که طی آن ۱۷نفر و ۳ مظنون به انجام حملات کشته شدند.