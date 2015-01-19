  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

کری برای شرکت در کنفرانس مقابله با داعش به لندن می رود

کری برای شرکت در کنفرانس مقابله با داعش به لندن می رود

وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای آینده عازم انگلیس می شود تا در کنفرانس مقابله با داعش شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این مطلب در ادامه گفت: جان کری در این هفته به لندن می‌ رود تا در دیدار و مذاکرات با مقامات نزدیک به ۲۰ کشور جهان شرکت کند، که موضوع آن مقابله و مغلوب کردن گروه داعش عنوان شده است.

به گفته ساکی مذاکرات یک روزه در لندن روز پنجشنبه، با حضور نمایندگان حدود ۲۰ کشور جهان از جمله کشورهای عربی برگزاری می شود و مباحثی که در آن مطرح یم شوند تلاش‌ های مشترک برای تضعیف و غلبه بر داعش را در بر می‌ یرد.

این نشست دو هفته پس از حملات و گروگانگیری مرگبار در پاریس، به نشریه شارلی ابدو و یک سوپرمارکت نجام می‌شود، که طی آن ۱۷نفر و ۳ مظنون به انجام حملات کشته شدند.

کد مطلب 2467893
عبدالحمید بیاتی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها