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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۹

واکنش نبیه بری به جنایت اخیر صهیونیستها در قنیطره

واکنش نبیه بری به جنایت اخیر صهیونیستها در قنیطره

رئیس پارلمان لبنان به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به یک گشتی نیروهای مقاومت در قنیطره واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه به نقل از کسانی که با نبیه بری دیدار کرده اند، نوشت رئیس پارلمان لبنان گفته است گفتگو یک راه است و در فضایی از صراحت و شفافیت برگزار می شود و هیچ کس، چیزی را مخفی نمی کند و تمام امور همانطور طوری است که گفته می شود و از فضای تخریب و جنجال که ممکن است خارج از اتاق گفتگو رخ دهد، تاثیر نمی پذیرد.

نبیه بری در خصوص حمله روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به گشتی نیروهای مقاومت در قنیطره خاطر نشان کرد اسرائیل نمی خواهد که لبنان روی آرامش را ببیند، و هر گاه گامهای پیشرفته ای در زمینه ثبات برداشته شود، وارد خط فشار و خرابکاری و تنش علیه لبنان می شود.

خاطر نشان می شود حزب الله لبنان در بیانیه ای، اسامی شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به یک گشتی نیروهای مقاومت در قنیطره در جنوب سوریه را اعلام کرد، در این حمله شش عضو مقاومت از جمله فرزند شهید عماد مغنیه از فرماندهان بزرگ مقاومت به شهادت رسیدند.

کد مطلب 2467894

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