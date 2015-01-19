خانه مطبوعات استان قزوین اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی خانه مطبوعات استان قزوین، در بیانیه خانه مطبوعات آمده است، چاپ کاریکاتور موهن از پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد(ص) و نمایش تروریستی در فرانسه را سناریویی در راستای اسلام هراسی ارزیابی کرده است.

در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: در شرایطی که اذهان عمومی جهان بیش از پیش به عزم مستکبران عالم به ویژه آمریکا و اسراییل در ایجاد گروهک های تروریستی و نقش آنها در کشتار مردم مظلوم سوریه و عراق پی برده اند، سردمداران غربی که از موج بیداری اسلامی و بیداری ملت ها و استکبار ستیزی و عدالت خواهی اسلام به هراس افتاده اند و با اجرای سناریویی دیگر، سعی کردند اذهان را نسبت به واقعیت منحرف کرده و موج دیگری از اسلام هراسی را پدید آورند.

در بخشی از این بیانیه آمده: موجی که اگرچه بار دیگر توجهات را به سمت اسلام جلب کرد؛ اما هر عقل سلیم و آزاداندیشی را به فکر در مورد اسلام واخواهد داشت و همین عامل، موجب می شود همچون سال های گذشته روی آوری به اسلام در غرب افزایش یابد.

خانه مطبوعات استان قزوین در بیانیه خود آوده است: آزاداندیشان و آزادیخواهان جهان با اندکی تأمل در آموزه­های دین اسلام و زندگی حضرت محمد(ص)، در خواهند یافت که اسلام دین رحمت و مهربانی است و آن کسانی که به اسم اسلام به کودکان و زنان و افراد سالخورده در سوریه و عراق رحم نمی کنند، همان کسانی هستند که دست پرورده آمریکا و انگلیس اند و به نیابت از آنها اما به اسم اسلام جنایت می کنند.

این بیانیه می افزاید: مضحکانه است که در اتفاقات اخیر، سران کشورهایی که از قضا بیشترین نقش را در حمایت و پشتیبانی از گروه های تروریستی بر عهده دارند، در صف اول راهپیمایی اعتراض آمیز نسبت به ترور چند روزنامه نگار فرانسوی قرار گرفتند و تروریست را محکوم کردند؛ که این اقدام نیز ماهیت سناریوهای نخ نمای غربی را که بارها برای رسیدن به مقاصد شوم خود از آن بهره برده اند، به خوبی آشکار می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: آنچه امروز در جهان، از عراق و سوریه تا دفتر نشریه 'شارلی ابدو' می گذرد و خون انسان ها را به زمین می ریزد، نه تنها هیچ ارتباطی با دین رحمانی اسلام ندارد؛ بلکه از سوی مسلمانان اعم از شیعه و سنی به شدت محکوم می شود و خانه مطبوعات استان قزوین نیز همچون تمامی مسلمانان، با رد اسلام آمریکایی و با تاکید بر اسلام ناب محمدی(ص)، انزجار و اعتراض شدید خود را نسبت به اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان و همچنین نسبت به اقدام موهن و تحریک آمیز نشریه 'شارلی ابدو' در توهین مجدد به ساحت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) اعلام می دارد و از عموم اصحاب رسانه و اهل قلم در هر نقطه از جهان می خواهد تا ضمن محکومیت چنین اقدامات خبیثانه ای، در صدد روشنگری ماهیت و پشت پرده چنین سناریوهایی بر آیند.