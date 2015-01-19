صادرات بیش از ۹۷ هزار رأس گوسفند از کرمانشاه به کشورهای حوزه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، نادر پروز از صادرات بیش از ۹۷ هزار راس گوسفند از استان کرمانشاه به کشورهای حوزه خلیج فارس تا پایان آذر ماه سال جاری خبر داد.

وی افزود: این تعداد دام در قالب ۱۹۲ قرارداد و با دریافت مجوز از اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه صادر شده است.

پرور با اشاره به روند صدور مجوز صادرات دام تصریح کرد: متقاضیان صادرات دام ضمن اخذ کارت بازرگانی و عقد قرارداد با کشور مقصد باید به اداره کل دامپزشکی مراجعه و پس از تعیین تعداد دام صادراتی و انجام مرحله قرنطینه و رعایت مسائل بهداشتی مورد نظر دامپزشکی، مجوز لازم را اخذ و اقدام به صادرات کنند.

وی به سایر فعالیتهالی صادراتی این اداره اشاره کرد و افزود: علاوه بر صادرات گوسفند در ۹ ماهه ابتدای سالجاری ۷۵۰۰ تن خوراک دام و مکمل طیور و ۸۳ تن گوشت مرغ منجمد تحت نظارت اداره کل دامپزشکی به خارج از کشور صادر شده است.

گفتنی است اداره کل دامپزشکی علاوه بر نظارت بر مراکز پرورش، تولید، فرآوری، نگهداری و اماکن عرضه فرآورده های خام دامی استان کرمانشاه ، بر صادرات و واردات هرگونه دام زنده یا فرآورده های خام دامی نظارت دارد.