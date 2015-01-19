میز خدمت در اداره کل بنیاد شهید خراسان جنوبی مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین معصومی صبح دوشنبه در آیین افتتاح میز خدمت در اداره کل بنیاد شهید خراسان جنوبی، اظهارکرد: طرح میز خدمت در راستای توجه ویژه دولت به ایجاد میز خدمت در ادارات و به منظور خدماترسانی بهتر و مطلوبتر به خانواده ایثارگران اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در ابتدای ورود مراجعهکنندگان تمامی اطلاعات و مشکلات آنها توسط کارشناسان مستقر در میز خدمت به ثبت میرسد، تصریح کرد: درخواستهای مردمی توسط کارشناسان به مسئول مربوطه ارجاع میشود که سبب جلوگیری از سرگردانی مردم در ادارات خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی با بیان اینکه میز خدمت در واقع پاسخگویی به صورت متمرکز به مراجعهکنندگان است، گفت: در این طرح ایثارگر به راحتی میتواند فرد مورد نظر خود را در سازمان پیدا کند.
حجتالاسلام معصومی با بیان اینکه ایثارگران اطلاعات و آگاهی کافی از خدمات سازمان بنیاد شهید ندارند، گفت: در این راستا توسط کارشناسان به مراجعهکنندگان مشاوره ارائه تا افراد به هدف خود به راحتی دسترسی پیدا کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سه کارشناس شامل کارشناس فرهنگی، تعاون و بهداشت و درمان در محل این میز خدمت مستقر و آماده خدمترسانی به جامعه ایثارگران هستند.
حجتالاسلام معصومی خدماترسانی صحیح، عدم سردرگمی مراجعهکننده و دریافت پاسخ به شکل درست و سریع را از جمله اهداف افتتاح میز خدمت برشمرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی همچنین به سامانه ۱۶۱۶ اشاره کرد و یادآور شد: با راهاندازی این سامانه خانواده ایثارگران میتوانند بدون مراجعه حضوری به بنیاد شهید، امور و مشکلات خود را پیگیری کنند.
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