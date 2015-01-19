۲۵ پروژه گازرسانی روستایی دهه فجر در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در ۲۵ روستای ذکر شده، مجموعاً ۶۷ هزار متر شبکه گذاری انجام شده است، افزود: در این روستاها یکهزار و ۵۵۳ علمک روی شبکه گازدار نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: با گازدار شدن این روستاها و انجام فرایند اشتراک پذیری، یکهزار و ۷۲۵ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، سرانه هر خانوار در ۲۵ روستای قابل افتتاح در ایام دهه مبارک فجر را بیش از ۳۹ میلیون ریال عنوان و خاطرنشان کرد: در ایام دهه فجر امسال، ۶ روستا در بخش های مرکزی و نشتای شهرستان تنکابن، پنج روستا در بخش بندپی غربی شهرستان بابل، هشت روستا در بخش دابودشت شهرستان آمل، پنج روستا در بخش مرکزی شهرستان سوادکوه و یک روستا در بخش مرکزی شهرستان میاندرود به بهره برداری خواهد رسید.

عرب مقصودی همچنین با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه گازرسانی به ۱۴۸ روستای دیگر استان، اظهار کرد: با گازرسانی به این روستاها، بیش از ۱۵ هزار خانوار روستایی استان، از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه در ۱۴۸ روستای فوق الذکر ۱۵ هزار علمک نیز روی شبکه گازدار نصب خواهد شد، اجرای این پروژه ها را نیازمند ۵۰۰ هزار متر شبکه گذاری دانست و گفت: برای گازرسانی به ۱۴۸ روستای ذکر شده، اعتباری ۶۰۰ میلیارد ریالی هزینه خواهد شد.