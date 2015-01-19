۲۲ بهمن پایان مهلت ارسال آثار به مسابقه « زندگی ایده آل» در سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا حدادیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری کانون مساجد استان سمنان اظهار داشت: مسابقه مقاله نویسی «زندگی ایده آل» با هدف آسیب شناسی ورفع ناهنجاری های اجتماعی، جمع آوری مقالات وارائه آن به تمام کانون ها کشور، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از پژوهشگران ونخبگان عرصه علمی، پژوهشی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فرخوان مقاله در سایت دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان به آدرس www.masjedsemnan.ir قرار گرفته، ادامه داد: رعایت شیوه نگارش در تدوین مقالات، چاپ و ارائه نشدن مقالات، ارسال آثار بصورت pdf حداکثر در ۲۰ صفحه و تهیه مقالات در کاغذ a۴ قلم Bnazanin و سایز ۱۲ از شرایط عمومی پذیرش مقالات است.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری کانون مساجد استان سمنان فراخوان مقاله نویسی زندگی ایده آل برگرفته از طرح سوالات مقام معظم رهبری درخصوص سبک و فرهنگ زندگی اسلامی است.

وی با بیان اینکه این مسابقه در سه سطح اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان و پژوهشگران برگزار می شود، ادامه داد: شروع این مسابقه از ۲۵ آذر و مهلت جمع آوری آثار تا ۲۲ بهمن است.

مسئول دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری کانون مساجد استان سمنان زمان داوری آثار جمع آوری شده را ۱۵ اسفند ماه سالجاری اعلام کرد و گفت: نفرات برتر ۱۸ اسفند ماه معرفی خواهند شد.

حدادیان با بیان اینکه محورهای همایش پنج مورد است افزود: چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است، چرا در روابط اجتماعی حقوق متقابل رعایت نمی شود، علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخش ها چیست، ساعت کار مفید در دستگاه ها چرا کم است و چقدر وجدان کاری و انظباط اجتماعی داریم، چه کنیم زن هم کرامت و عزت خانوادگیش حفظ شود و هم بتواند و ظایف اجتماعی خود را انجام دهد از محورها هستند.

به گفته وی تقدیر از پژوهشگران برتر استانی ودعوت از کلیه شرکت کنندگان واهداء بسته فرهنگی از برنامه های جانبی است.

علاقه مندان می توانند آثار خود را از طریق سایت masjedsemnan.ir و یا به آدرس پستی سمنان- بلوار قدس جنب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دبیرخانه نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ارسال کنند.