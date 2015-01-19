جوانان داوطلب هلال احمر سرمایه عظیم این مجموعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر و همچنین رئیس جمعیت هلال احمر که صبح دوشنبه در تالار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: حضرت آیت الله غیوری به عنوان نماینده امام و ولی فقیه در جمعیت هلال احمر همواره منشاء خدمات بزرگی بودند و بنده از نزدیک با ایشان محشور بودم و روحیات ایشان را به خوبی می شناختم.

وی ادامه داد: من ندیدم هیچ وقت هیچ یک از مراجعه کنندگان به حضرت آیت الله غیوری از نزد ایشان دست خالی برگردند.

حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی در ادامه به جایگاه و رسالت جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: رسالت این جمعیت خدمت به درماندگان است و همواره با چراغ خاموش در داخل و خارج از کشور خدمات رسانی انجام داده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری مسئله خدمات پزشکی را یکی از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر دانست و گفت: این جمعیت همواره در حوزه پزشکی بسیار فعال بوده و است.

وی به خدمات هلال احمر در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: وجود بیمارستان هایی در لبنان و دوبی و ارائه خدمات به محرومان از جمله خدماتی است که این جمعیت در خارج از کشور ارائه می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی وظیفه هلال احمر را احیای ارزش های فراموش شده دانست و گفت: وجود جوانان داوطلب در جمعیت هلال احمر که همواره آماده خدمت به مردم هستند سرمایه عظیمی است که می توان نسبت به آن بی توجه بود.

وی با عنوان این مطلب که فرصت خدمت برای مسئولان روزی تمام می شود تاکید کرد: باید در فرصت محدودی که داریم هر چه می توانیم برای آخرت خودمان ذخیره کنیم.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان این مطلب که ملت ما استحقاق هرگونه خدمتی را دارد اظهار داشت: جمعیت هلال احمر ظرفیت بسیار بزرگی برای خدمت رسانی به مردم دارد و باید در این جمعیت همواره فعال بود.

حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی در ادامه حکم مقام معظم رهبری برای حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر را قرائت کرد.