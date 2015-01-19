به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، کتاب «تسلیم» رمان جدید میشل اولبک نویسنده جنجالی فرانسوی در پنج روزی که از توزیع آن می گذرد، 155 هزار و 776 نسخه فروش کرده است.

این فروش که غیرقابل پیش بینی است از کتاب جدید اولبک که 7 ژانویه از سوی انتشارات فلاماریون منتشر شده، صورت گرفته است.

در مقایسه با کتاب مطرح دیگر یعنی «خودکشی فرانسوی» نوشته اریک زمور که اول اکتبر 2014 به بازار آمد و تاکنون فروشی 221 هزار نسخه ای را تجربه کرده، به نظر می رسد باید مسایل اخیر پاریس را عامل فروش جدی کتاب اولبک دانست. در حالی که کتاب «خودکشی فرانسوی» در هفته اول تنها 7114 نسخه فروش کرد و بتدریج با شیبی رو به بالا فروش خود را افزایش داد و در هفته دوم به رقم 24 هزار نسخه رسید، «تسلیم» در کمتر از یک هفته فروشی باورنکردنی را تجربه کرد.

مهم این که كتاب جدید میشل اولبک كه اداره فرانسه توسط يك مسلمان را پيش‌بيني مي‌كند،‌ روز حمله به پاريس روي جلد مجله‌ای جای گرفته بود که اعضای تحریریه‌اش ترور شدند.

ميشل اولِبِك رمان‌نويس فرانسوي در روز حمله به تحريريه مجله شارلي ابدو جديدترين كتاب خود يعني «تسليم» را روي جلد اين مجله داشت. او پس از حمله به این نشریه، از ترس اينكه ممكن است خودش نيز در ليست ترور قرار داشته باشد، تحت حفاظت پليس قرار گرفت و از تبليغ بيشتر براي كتابش دست كشيد.

اولبك دوست برنارد ماريس اقتصاددان و يكي از 12 قرباني تيراندازي به مجله «شارلی ابدو» است. او پس از تیراندازی در دفتر این مجله گفت تصميم گرفته تا پاريس را به قصد يك استراحت‌گاه روستايي نامشخص ترك كند.

داستان رمان جدید اولبک چنین است كه بعد از «تسليم» شدن فرانسه و اروپا در برابر اسلام، كشور فرانسه تحت فرمان يك رييس‌جمهور مسلمان راديكال به حيات خود ادامه مي‌دهد.

اولبك که در گذشته اسلام را «احمقانه‌ترين» دين جهان ناميده بود، در این كتاب جدید داستانش را چنین روایت می کند که مارين لوپن رهبر نهضت ملي كشور براي به دست آوردن مقام رياست‌جمهوري در سال 2022 و در پايان دوره دوم رياست‌جمهوري فاجعه‌بار فرانسوا اورلان با محمد بن عباس رهبر حزب برادري مسلمانان رقابت مي‌كند.

اولبك که به صورت غیرمستقیم و مستقیم تبلیغ برای کتابش را پیش از انتشار شروع کرده بود، روي جلد مجله نوول اوبزرواتور و قبل از انجام حمله نیز جای داشت و در مصاحبه‌اش ‌گفته بود: من از هر حمله جان سالم به در برده‌ام.

اولبك معمولا یک استراتژي ارتباطی ویژه خودش دارد و این بار نیز پیش از انتشار کتابش اجازه داد بود كتابش قبل از انتشار عمومي به دست چند تن از دوستانش برسد و به این ترتیب موفق به كسب تبليغات قابل توجهي شده بود.

مجله چاپ چهارشنبه شارلي ابدو كاريكاتوري از اين رمان‌نويس را روي جلد خود چاپ كرده بود كه مي‌گفت: در سال 2015 من دندان‌هايم را از دست مي‌دهم، در سال 2022 كارهاي ماه رمضان را مي‌كنم.

اولبك در گذشته نيز از طريق رمان‌هايش نظر عمومي را به خود جلب كرده بود و در دادگاه به خاطر ایجاد حس نفرت نژادي اجتماعی، محاکمه شده بود.

كتاب «تسليم» حتي قبل از انتشار نيز مستقيم و با سرعت تمام به صدر جدول پرفروش‌هاي آمازون در فرانسه راه پيدا كرد. اولبك قرار بود روز پنج‌شنبه در برنامه اخبار محبوب كانال+ شركت كند كه با توجه به اتفاقات پيش آمده در انتها اين شبكه گزارش ويژه خود را به شارلي ابدو اختصاص داد. او به جاي آن مصاحبه‌اي اختصاصي با آنتوان د كان مجري اين برنامه انجام داد.

كتاب «تسليم» قرار بود در ماه سپتامبر آینده به زبان انگليسي ترجمه و منتشر شود و به نظر می‌رسد نسخه انگلیسی آن زودتر به بازار بیاید. نسخه آلمانی و ایتالیایی آن نیز قرار است همین هفته ترجمه و منتشر شود.