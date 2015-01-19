حسین غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش های خوبی توسط مسئولان شهرستان و مدیران منطقه ویژه پارس برای رفع مشکلات آموزش و پرورش شهرستان عسلویه در حال انجام است.

وی بیان داشت: در بحث زیر ساخت‌های آموزشی در شهرستان قدم‌های خوبی توسط منطقه ویژه برداشته شده ولی در بحث نیروی انسانی بومی، نیازمند توجهات آموزش و پرورش استان هستیم.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه علاوه بر کمبود معلم در شهرستان عسلویه، بسیاری از فرهنگیان این منطقه که غیر بومی هستند خواستار انتقالی هستند.

معاون آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با اشاره به همکاری خوب منطقه ویژه در برگزاری جلسات مشاوره دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، تصریح کرد: یوسفی مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی، نگاه سازنده و مثبت به آموزش و پرورش شهرستان دارد.

غلامپور تاکید کرد: نخبه پروری باید از دانش آموزان سال دوم دبیرستان شروع شود که در این راستا تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی و توانمندسازی علمی دانش آموزان با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مسئولان شهرستان منعقد شد.

وی با تشکر از تلاش های مسئولان پارس جنوبی گفت: در بحث ایاب و ذهاب دانش آموزان و طرح‌های روستا مرکزی نیز منطقه ویژه کمک های قابل تقدیری به آموزش و پرورش داشته است.

تفاهم نامه همکاری‌های علمی و آموزشی و توانمدسازی علمی دانش آموزان با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و فرمانداران شهرستان‌های عسلویه، کنگان و جم امضا شد.

این تفاهمنامه با هدف نخبه پروری و توانمند سازی نوجوانان و جوانان و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود منعقد شد.