به گزارش خبرگزاری مهر، صادق تابع جماعت دبیر عالی هفتمین مسابقات ملی هوافضا دانشگاه گفت: این مسابقه در دو بخش دانش آموزش و دانشجویی در 6 سطح علمی برگزار می‌شود.

وی طراحی و ساخت گلایدر، طراحی و ساخت گلایدر با هدف انجام ماموریت ویژه و طراحی و ساخت ربات‌های پرنده را از لیگ‌های بخش دانشجویی هفتمین مسابقات هوافضا ذکر کرد و اظهار داشت: در بخش دانش آموزی نیز تیم‌های شرکت کننده در لیگ‌های طراحی و ساخت گلایدر، طراحی و ساخت گلایدر با هدف ویژه، طراحی و ساخت موشک‌ هوای فشرده عمود پرواز مجهز به چتر، طراحی و ساخت موشک هوای فشرده بخش پایداری، طراحی و ساخت هاورکرافت مدل و طراحی و ساخت ربات پرنده، کنفرانس دانش آموزی در قالب 10 رشته برق،‌ مکانیک، هوافضا، عمران، شیمی، کامپیوتر، مکاترونیک، ریاضی، فیزیک و علوم نوین به رقابت می پردازند.

وی ادامه داد: نتايج نهايي مسابقات پس از سه روز مسابقه جمع‌بندی شده و در روز چهارم در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.

تابع جماعت با اشاره به قوانین این دوره از مسابقات، خاطر نشان کرد: در سطح دانش آموزی ماموریت گلایدر حمل صحیح نوعی وزنه با ابعاد و وزن مشخص و در سطح دانشجویی کنترل گلایدر توسط سطوح کنترل در محوطه باز تعیین شده است ضمن آنکه استفاده از موتور برای گلایدر مجاز نخواهد بود.

دبیر عالی هفتمین مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نحوه برگزاری کنفرانس دانش آموزی- ایده و خلاقیت(ارایه محصول یا ایده بازار) اشاره کرد و یادآور شد: در این رقابت از دانش آموزان خواسته می شود تا درباره موضوعات گوناگون به خوبی فكر كنند و سپس ایده ها و نظرات خود را درباره آن به روی كاغذ بیاورند یا به نحو دیگری ثبت كنند.

وی زمان اختتامیه این دوره از مسابقات را 12 اردیبهشت ماه سال آینده ذکر کرد و گفت: لیگ هاورکرافت مدل/ گلایدر دانش آموزی در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه، لیگ موشک هوای فشرده 10 اردیبهشت، ربات های پرنده/ گلایدر دانشجویی 11 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.‌