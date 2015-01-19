اعتبار خرید کتاب از ناشران زنجان در سال جاری سه برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مقدم افزود: حداکثر 30درصد تیراژ کتاب منتشر شده با 30درصد تخفیف، از ناشران و مولفان خریداری می‌شود.

وی اظهار داشت: به دلیل تداخل در برنامه‌های ایام الله دهه فجر و پاره‌ای از مشکلات، برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی به سه ماهه اول سال آینده موکول شد و در صورت حمایت مسئولان شهرستان خرمدره، این جشنواره را در شهرستان خرمدره برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه حمایت از فعالیتهای قرآنی از مشخصه‌های بارز دولت است، افزود: نخستین جشنواره فرهنگی هنری رمضان با استقبال گسترده مردم استان برگزار شد و شهرستان خرمدره نیز در این جشنواره حضور خوبی داشت.

مقدم تاکید کرد: از هنرمندانی که علاقمند به راه‌اندازی موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره هستند دعوت میکنیم با مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آن شهرستان، نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در ایام الله دهه فجر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان در فرهنگسرای کوثر، بازارچه فروش آثار هنرمندان را برگزار خواهد کرد افزود: هنرمندان شهرستان خرمدره نیز می توانند بازارچه فروش آثار هنری خود را در شهرستان خرمدره برگزار کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان،افزود: در راستای واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گریها، که یکی از سیاست های مهم دولت است، اقدام به تاسیس خانه هنرمندان استان و خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان کرده‌ایم و از همه هنرمندان واجد شرایط می خواهیم با عضویت در این خانه‌ها مسائل صنفی خودشان را دنبال کنند.

وی از تجلیل هنرمندان استان خبر داد و افزود: از هنرمندانی که در سال گذشته و سال جاری مقامات کشوری و بین اللملی کسب کرده‌اند در آستانه سال جدید تجلیل خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری جشنواره ملی حضرت زینب (س) گفت: این جشنواره در 4 بخش مقاله، دلنوشته و شعر و داستان برگزار خواهد شد و علاقمندان به شرکت جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند و در این جشنواره شرکت کنند.