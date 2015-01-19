لزوم تعیین تکلیف طرحهای تملیکی بانکهای لرستان/هلدینگ ها پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون بانک های استان با محوریت مشکلات شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه بانک های استان تعدادی طرح های اقتصادی تملیک شده در اختیار دارند، اظهار داشت: این طرح ها ظرفیت هایی هستند که باید از آنها در راستای اشتغال زایی در استان استفاده کرد و اجازه رکود آنها را نداد.

وی با بیان اینکه رقم زیادی از طریق تملیک طرح های اقتصادی در بانک ها بلوکه شده و از آنها استفاده ای نمی شود، تصریح کرد: یکی از بندهای اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد استفاده و احیای ظرفیت ها بود که مصداق آن احیای همین طرحهای تملیکی بانک ها است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه طرح های تملیکی بانک ها شامل طرح هایی است که سرمایه گذار نتوانسته آنها را مدیریت کند و الان در اختیار بانک ها هستند، گفت: بانک ها باید با برگزاری مزایده این طرح ها را واگذار کنند تا بتوان از این طرح ها در راستای تولید اشتغال و سرمایه در استان استفاده کرد.

بازوند با بیان اینکه بانک ها باید قیمت این طرح ها را تعدیل کنند تا هرچه زودتر سرمایه گذار مناسب برای احیای این طرح ها پیدا شود، تصریح کرد: هرکدام از بانک ها در کشور هلدینگ های اقتصادی وابسته به خود را دارند که در استان های مختلف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و سرمایه می کنند.

وی ادامه داد: مدیران بانک ها باید با این هلدینگ ها مذاکره و صحبت کنند تا در استان لرستان سرمایه گذاری کرده و حداقل همین طرح های تملیکی بانک ها را احیاء و فعال کنند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه هلدینگ وابسته به بانک ملی الان در نقاط مختلف کشور مثل مازندران، تهران و بندرعباس سرمایه گذاری کرده و شرکت های اقتصادی دارد، اظهار داشت: این شرکت در همه استان ها به جز لرستان فعال است.

بازوند با بیان اینکه هتل شاپورخواست خرم آباد در تملک بانک ملت است و هنوز بعد از مدت ها تکمیل نشده است، تصریح کرد: هتل تابان نیز همین وضعیت را دارد و مدت هاست بدون استفاده رها شده اند.

وی یادآور شد: طرح اقتصادی مثل یک هتل چند سال باید برای دریافت تسهیلات معطل بماند و وقتی هم ساخته شد اگر به مشکل بربخورد تحت تملک بانک درمی آید و پس از آن نیز چند سال بدون استفاده و راکد باقی می ماند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بانک ها باید به طور مستمر مزایده برگزار کنند تا طرح های تملیکی به فروش برسند، افزود: بانک ها باید حتی زیر قیمت هم که شده این طرح ها را واگذار کنند تا از آنها استفاده شود و راکد باقی نمانند.

بازوند با اشاره به اینکه برخی از طرح ها که قابل استفاده و واگذاری نیستند و کسی آنها را نمی خرد را می توان به شهرداریها یا هلال احمر واگذار کرد تا از آنها استفاده شود، گفت: هلدینگ بانک ملی 38 درصد سیمان کشور را تامین می کند و هشت کارخانه سیمان دارد در کشور و می تواند بسیاری از طرح های تملیکی بانک ملی را راه اندازی کند.

وی با بیان اینکه مدیران باید با این هلدینگ ها صحبت کنند و از آنها بخواهند برای راه اندازی طرح های تملیکی بانک ها در لرستان فعالیت کنند، تصریح کرد: جلسه کارگروه بانک ها در تاریخ 29 ام بهمن ماه سالجاری دوباره تکرار می شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه توقع نداریم در این مدت یک ماهه همه طرح های تملیکی فعال شوند اما باید حداقل نیمی از این طرح ها تعیین تکلیف شوند، اظهار داشت: بانک ها باید تجدید مزایده و از طریق هلدینگ های وابسته به بانک های خود اقدام اساسی کنند.

بازوند با بیان اینکه لیست طرح های تملیکی بانک ها در اختیار اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شوند تا پیگیری شود و اگر سرمایه گذار آماده دارند معرفی کنند، تصریح کرد: همچنین نامه ای به وزیر اقتصاد ارسال و لیست طرح های تملیکی را اعلام می کنیم تا در دستور کار قرار گیرند.

وی یادآور شد: در جلسه بعدی رئیس کانون کارشناسان دادگستری، دادستان، رئیس اتاق بازرگانی و مدیر کل بازرسی هم باید حضور داشته باشند.