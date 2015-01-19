اگر آزادی بیان مرز ندارد، موضوع هولوکاست هم باید آزادانه نقد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سرچشمه؛ دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور «مرز آزادی بیان» با موضوع "هولوکاست" توسط مجموعه شهدای هفتم تیر«سرچشمه» و سایت "ایران کارتون" برگزار می‌شود.

مؤسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر اعلام کرد، در پی اهانت‌هایی که به بهانه آزادی بیان، نسبت به ساحت قدسی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله صورت گرفت، مجددا مسابقه بین المللی کاریکاتور آزادی بیان را با همکاری سایت ایران کارتون و با موضوع هولوکاست برگزار خواهد کرد.

این مسابقه که نخستین بار در سال 1384 توسط روزنامه همشهری و با همکاری سایت ایران کارتون اعلام شد، بازتاب جهانی بسیار گسترده‌ای پیدا کرد و با استقبال هنرمندانی از کشورهای مختلف روبه رو شد.

نشست خبری این مسابقه، روز شنبه 4 بهمن ماه 93 از ساعت 10 صبح با حضور سیدمسعود شجاعی طباطبایی و حجت الاسلام محمدرضا زائری در تالارگفتگوی مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر«سرچشمه»، واقع در محل سابق حزب جمهوری اسلامی، برگزار خواهد شد.