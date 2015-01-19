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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰

مهرجو در گفتگو با مهر:

افزایش ۳ برابری اعتبارات عمران شهری خورموج/۴۴ میلیارد ریال اختصاص یافت

افزایش ۳ برابری اعتبارات عمران شهری خورموج/۴۴ میلیارد ریال اختصاص یافت

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در سال جاری ۴۴ میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری خورموج اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

غلامرضا مهرجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییر مبلمان شهری یکی از مطالبات به حق مردم شهر خورموج است که در این راستا کارهای خوبی تاکنون صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش داریم با همکاری شهرداران تحول خوبی در هر چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه و بادوله ایجاد کنیم و در جلسات مختلف نیز تاکیدات زیادی به این مقوله مهم شده است.

مهرجو بیان کرد: با عنایت استاندار بوشهر در سال جاری ۴۴ میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری خورموج اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این اعتبارات از محل‌های دو درصد نفت و گاز، استانی و ارزش افزوده تامین شده که با تخصیص به موقع آنها تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

فرماندار دشتی یادآور شد: تا کنون بیش از ۵۰ درصد از این اعتبارات تخصیص یافته که این اعتبارات برای اجرای ۱۲ پروژه عمرانی هزینه خواهد شد.

وی افزود: تعریض و رفیوژ بلوار بسیج، آسفالت خیابان‌های گلزار شهدا، شهرک مدرس، علمی کاربردی، ۲۰ متری مهر و زیر سازی آسفالت کوچه و معابر از مهمترین پروژه های عمران شهری است.

مهرجو ادامه داد: همچنین آسفالت بازار صفا، کانال دفع آب‌های سطحی، تجهیز پارک‌های محله‌ای و اصلاح میدان امام(ره) و روکش آسفالت خیابان‌های امام(ره)، مطهری، رجایی و قسمتی از بلوار بسیج از دیگر پروژه ها است.

کد مطلب 2467925

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