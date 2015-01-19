افزایش ۳ برابری اعتبارات عمران شهری خورموج/۴۴ میلیارد ریال اختصاص یافت

غلامرضا مهرجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تغییر مبلمان شهری یکی از مطالبات به حق مردم شهر خورموج است که در این راستا کارهای خوبی تاکنون صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش داریم با همکاری شهرداران تحول خوبی در هر چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه و بادوله ایجاد کنیم و در جلسات مختلف نیز تاکیدات زیادی به این مقوله مهم شده است.

مهرجو بیان کرد: با عنایت استاندار بوشهر در سال جاری ۴۴ میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری خورموج اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این اعتبارات از محل‌های دو درصد نفت و گاز، استانی و ارزش افزوده تامین شده که با تخصیص به موقع آنها تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

فرماندار دشتی یادآور شد: تا کنون بیش از ۵۰ درصد از این اعتبارات تخصیص یافته که این اعتبارات برای اجرای ۱۲ پروژه عمرانی هزینه خواهد شد.

وی افزود: تعریض و رفیوژ بلوار بسیج، آسفالت خیابان‌های گلزار شهدا، شهرک مدرس، علمی کاربردی، ۲۰ متری مهر و زیر سازی آسفالت کوچه و معابر از مهمترین پروژه های عمران شهری است.

مهرجو ادامه داد: همچنین آسفالت بازار صفا، کانال دفع آب‌های سطحی، تجهیز پارک‌های محله‌ای و اصلاح میدان امام(ره) و روکش آسفالت خیابان‌های امام(ره)، مطهری، رجایی و قسمتی از بلوار بسیج از دیگر پروژه ها است.