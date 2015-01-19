۳۶ فقره جواز تاسیس احداث واحدهای صنایع کشاورزی استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله کاشی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، ضمن بیان اینکه مجوز احداث ۳۶ واحد صنایع کشاورزی در استان صادر شده است اظهار داشت: برآورد شده برای احداث این واحدها بیش از ۸۳۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت شود و برای شروع فعالیت و تولید نیازمند بیش از ۲۹۶ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش نیز هستند.

وی اضافه کرد: تولید سالانه این واحدهای صنایع کشاورزی حدود ۲۰۰ هزار تن است و بیش از ۲۴۳ هزار تن مواد خام نیز جذب می کنند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین تصریح کرد: برآورد شده با شروع تولید و فعال سازی کامل واحد ها برای ۸۵۳ نفر شغل ایجاد شود.

کاشی در خاتمه یادآوری کرد: جوازهای صادر شده ۱۵ مورد در حوزه زراعی، ده فقره در بخش باغی و ۱۱ مورد نیز در حوزه دام و طیور به منظور احداث واحد های فراوری در کلیه شهرستان های تابعه صادر شده است.