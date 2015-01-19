اهانت به پیامبر (ص)؛ زاییده اتاق‌ فکر آمریکا، انگلیس و صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این شورا با صدور بیانیه‌ای، اقدام اخیر اهانت بی‌شرمانه و گستاخانۀ مجله فرانسوی «شارلی ابدو» به ساحت مقدس پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) را به شدت محکوم کرده و این اقدام سخیفانه و غیراخلاقی و ضدانسانی را نشان از استیصال و درماندگی، ترس و وحشت غرب از امواج سهمگین و خروشان بیداری اسلامی و رشد مکتب سراسر نورانی اسلام در سایه‌سار پیامبر رحمت و مهربانی دانسته که غرب به ویژه سران استکبار جهانی را به بهت و حیرت، ترس و وحشت از گسترش بیش از پیش آیین اسلام در سراسر جهان و نفوذ در قلوب میلیون‌ها عدالت‌طلب حقیقت‌جو انداخته است.

در ابتدای بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است:

«اسلام، دین رحمت و آیین مسلمانی، منادی صلح و عطوفت در جهان است. احترام به حقوق دیگران، نه یک شعار که از اصول نخستین و اساسی دین مبین اسلام به شمار می‌آید؛ تا آن جا که خداوند تبارک و تعالی هنگامی که خطاب به آخرین فرستاده‌اش می‌فرماید: « وَ مَا أَرسَلنَاکَ إِلَّا رَحمَةً لِّلعَالَمِینَ » و نیز پیامبر اسلام خود، پیامبر صلح و رحمت و مهربانی و رحمةُ للعالمین است و رفتار و اقوال و کردار و سیرۀ عملی ایشان نیز به برخود با رأفت، عطوفت، مهربانی، اخلاق و ادب با تمامی اقوام و مذاهب و ادیان و نژادها مهر تاییدی مجدد می‌زند.

پیامبری که خود دلیل بعثتش را اتمام مکارم عالیۀ اخلاق و فضائل اخلاقی می‌دانست؛ آنجا که فرمودند: « انی بعثت لاتمم مکارم الخلاق »؛ حال که نوای این ندای مهر‌انگیز رحمانی فضای خالی از انسانیت و تهی از اخلاق و کرامت نفس غربِ معاصر را آکنده و سروش «بیداری اسلامی» با مدیریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان طنین افکنده است، شاهد خشم و کینه‌توزی بی‌مایگانی کوته‌فکر و دشمن صلح و محبت هستیم که بقاء و پیشرفت خود را در اهانت و بی‌حرمتی به بزرگان و اخلاق‌مداران عالم به ویژه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم » و مقدسات مسلمانان جستجو می‌کنند، غافل از آن که ارادۀ برتر و ید قدرت خداوند قادر متعال که بالاتر از تمام اراده‌هاست، بر تمام جهان حاکم است و آنان این سنت الهی که « وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرینَ» را کاملاً از یاد برده‌اند».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:

«این اهانت بی‌شرمانه و مزدورانه، زاییدۀ اتاق‌های فکر مثلث شوم آمریکا، انگلیس و صهیونیسم بین‌الملل با همراهی برخی از مزدوران دولت فرانسه در مواجهه با گسترش فرهنگ و مکتب سراسر نورانی اسلام و قطعه ای از پازل پروژۀ اسلام‌هراسی غرب به ویژه سران استکبار جهانی علیه منطق نورانی و روشن اسلام و قرآن است.

این دشمنان کینه‌توز، روزی با ساخت فیلم ضد اسلامی و روز دیگر با انتشار مطالب ضد اسلامی و روز دیگر با انتشار کاریکاتوری موهن از پیامبر اکرم (ص) و روز دیگر با توهینی دیگر به اعتقادات مسلمانان که همه اینها محکوم به شکست و زوال است، به جنگ با اسلام و وحدت مسلمانان می‌آیند و این در حالی است که ملت ولایی و محمّدی ایران اسلامی، در ماه های پایانی سال 1393 می‌روند تا آمادۀ تدارک برپایی آیین‌ها و جشن‌های سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شوند و از سویی با کج‌اندیشان فتنه گر داخلی و خارجی و دشمنان عنود و حسود و قسم‌خورده اسلام و انقلاب اسلامی و از سویی دیگر با امواج خروشان و جوشان جبهۀ مقاومت و بیداری اسلامی در سراسر جهان مواجهند که در این مسیر، باید ایرانیان سرافراز با استعانت از درگاه خداوند متعال و با صبر و توکل و ایمان راسخ، بصیرت و هوشمندی، اتحاد و وحدت و همدلی با سایر مسلمانان و آزادگان جهان مسیر پر پیچ و خم عزت و اقتدار و رشد و تعالی خود را در سایه‌سار ولایت و توجه به منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» طی کرده و الگویی روشن از رفتار و گفتار و اخلاق اسلامی و سیرۀ نیک نبوی به جهانیان ارائه کنند».