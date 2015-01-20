پارک های گرگان پاتوق بزهکاران است / لزوم تعامل شهرداری و نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، پارکها، مهم ترین محیط عمومی شهری برای شهروندانی است که به دنبال محیطی آرام، راحت، سرسبز و به دور از هیاهوی شهری هستند. پارک های شهری دارای نقشی اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی هستند با مزایایی چون درمان بیماری های روحی، محیطی مطلوب برای پرورش کودکان، یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و نظیر آن ها که در عین حال شاخصی برای ارتقای کیفی فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب می شوند.

لذا این مسائل ایجاب می کند مسئولان شهری برای توسعه فضای سبز و پارک ها و بوستان های شهری تلاشی دو چندان داشته باشند. اما به اعتقاد کارشناسان فقط احداث پارک معیار و شاخص ارزیابی موارد مطرح شده نیست، و پس از احداث پارک نیاز است سایر بسترهای لازم مانند مبلمان شهری، سرویس بهداشتی و امکانات ورزشی و تفریحی برای ایجاد رغبت شهروندان فراهم شود.

در عین حال موردی که بیش از همه در ترغیب شهروندان به استفاده از فضای پارک ها و حضور در این فضاهای عمومی تاثیر گذار است، امنیت است.

حفاظت و نگهداری از پارک از موارد قابل توجه است

یک کارشناس ستاد مناسب سازی محیط و مبلمان شهری استان به خبرنگار مهر، گفت: همزمان با ساخت پارک، حفاظت و نگهداری از آن، جز مواردی است که باید به آن توجه شود.

رضا شاه حسینی با بیان این نکته که در برخی پارک ها خرید و فروش مواد مخدر انجام می شود، اذعان کرد: برای این مکان ها شهرداری نمی تواند کاری به جز ایجاد روشنایی مناسب برای حضور بیشترمردم انجام دهد.

در برخی پارک ها خرید و فروش مواد مخدر انجام می شود امکانات شهرداری به گونه ای تدوین شود تا مردم برای حضور در آن رغبت د اشته باشند.

وی اضافه کرد: باید امکانات شهرداری به گونه ای تدوین شود تا مردم برای حضور در آن رغبت د اشته باشند چراکه حضور مردم باعث کاهش تخلفات در پارک ها خواهد شد.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به تخلفاتی که در پارک شهید باهنر واقع بلوارالغدیر انجام می شود، گفت: یکی از دلایل احداث پارک در این مکان آن هم با این وسعت، برای کاهش معضلات اجتماعی بود درحالیکه عملا این اتفاق نیافتاده است.

وی با اعلام این مطلب که این مکان در گذشته تبدیل به پاتوق بزهکاران و معتادین فروشنده مواد مخدر شده بود، افزود: با تبدیل شدن این مکان به پارک، در روزها محیط برای شهروندان امن است اما در شب اینطور نیست چراکه نبود شبانه مردم در پارک میزان وقوع جرم را افزایش می دهد.

حضور نیروی انتظامی درپارک ها یک ضرورت است

شاه حسینی حضور نیروی انتظامی در مکان های مشابه پارک الغدیر را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: نیروی انتظامی یکی از دستگاه هایی است که برای ایجاد امنیت شبانه پارک هایی مانند شهید باهنر، می تواند سرکشی مستمر شبانه داشته باشد.

این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه نگهبانی که شهرداری در پارک ها قرار می دهد یک کارگر معمولی است و قدرت انتظامی ندارد، اظهار کرد: نیروی شهرداری، نه اختیار و نه توان جلوگیری از خیلی تخلفات را دارد.

وی ضمن تاکید بر ایجاد روشنایی در پارک ها و تاثیر آن بر کاهش جرایم در پارک ها، گفت: روشنایی باعث حضور بیشتر مردم می شود که به تبع آن بزهکاری کاهش می یابد. اما این به تنهایی کافی نیست چراکه شکستن چراغ ها برای این افراد کارآسانی است و از طرفی برای شهرداری امکان تعمیر و تعویض مستمر نیست.

این کارشناس ستاد مناسب سازی محیط و مبلمان شهری استان با تاکید بر اینکه امنیت پارک ها توسط مردم ونیروی انتظامی باید تامین شود، افزود: شهرداری به جز فراهم کردن بستر برای حضور بیشتر مردم، نمی تواند کاری انجام دهد؛ در ساعات خلوت نیاز است نیروی انتظامی پای کار بیاید.

نصب دوربین مدار بسته را یکی از راه های جلوگیری از تخلفات در پارک هاست

این کارشناس فرهنگی نصب دوربین مدار بسته را یکی از راه های جلوگیری از تخلفات در پارک ها دانست و اظهار کرد: شهرداری و نیروی انتظامی هر دو قادرند به نصب دوربین مدار بسته اقدام کنند.

شاه حسینی ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت سرویس های بهداشتی در پارک ها، گفت: مدیریت شهری در ساخت و نگهداری سرویس های بهداشتی با مشکل مواجه هست. علی رغم اینکه حقوق به کارگر برای نظافت سرویس بهداشتی داده می شود اما سرویس بهداشتی ازشرایط بهداشتی و مناسب، برخوردار نیست.

وی در انتقاد از مبلمان پارک های شهر گرگان، بیان کرد: به مبلمان پارک ها تاکنون به خوبی توجه نشده، فک می کنم در این زمینه به درستی کار نشده است.

این کارشناس فرهنگی همکاری سایر دستگاه های اجرایی برای افزایش فضای سبز را تاثیرگذار دانست و اذعان کرد: در برخی مواقع باید سایر دستگاه ها به کمک شهرداری برای افزایش فضای سبز بیایند. ما پارک محله ای به تعداد خوبی داریم اما پارکی با وسعت زیاد تقریبا در شهر وجود ندارد.

وی اضافه کرد: قرار بود اداره دخانیات تبدیل به پارک شود تا با این اقدام، فضای خوبی در وسط شهر ایجاد شود، دخانیات می تواند با دریافت زمینی مناسب در خارج شهر هم در کاهش تردد و ترافیک و ایجاد فضای سبز کمک کند.

درحالیکه کارشناس ستاد مناسب سازی محیط و مبلمان شهری استان حضور نیروی انتظامی در در ساعات خلوت پارک های شهر را یک ضرورت و اقدامی تاثیرگذار در کاهش جرایم می داند، فرمانده نیروی انتظامی تنها به سرکشی هفتگی از پارک های شهر بسنده کرده و استقرار پارکبان در این مکان ها را بستری برای ایجاد امنیت مردم می داند.

برای ایجاد امنیت شهروندان سرکشی هفتگی از پارک انجام می شود

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از سرکشی هفتگی پارک های شهر گرگان خبر داد و گفت: برای ایجاد امنیت شهروندان و جلوگیری از بروز تخلفات نیروی انتظامی این شهرستان از پارک ها سرکشی می کند.

سرهنگ شعبان غربا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: چند مورد تخلف در این بازدیدهای سرزده دیده شده که با آنها برابر با قانون برخورد شده است.

این مسئول انتظامی شهرستان گرگان حضور پارکبانی به صورت مسمتر در هریک از پارک های شهر را، راهکاری برای جلوگیری بروز تخلفات و ایجاد امنیت دانست و گفت: در صورت قرار گرفتن نیرو به صورت دائم در پارک ها، به محض مشاهده تخلف و اطلاع رسانی این افراد به نیروی انتظامی، سریعا با متخلفین برخورد خواهد شد.

به گفته سرهنگ غربا، نیروی انتظامی استان نمی تواند در هریک از پارک ها نیرویی را به صورت مستمر برای جلوگیری از تخلف قرار دهد اما همکاری تنگاتنگ با شهرداری برای ایجاد امنیت یکی از راهکارهای پیشنهادی این دستگاه به شمار می رود.

نیروی انتظامی استان نمی تواند در هریک از پارک ها نیرویی را به صورت مستمر قرار دهد اما همکاری تنگاتنگ با شهرداری به امنیت پارک ها کمک می کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون نشستی با مدیریت شهری در راستای ایجاد امنیت و جلوگیری از تخلف پارک ها داشته اید، گفت: تاکنون شهرداری برای پیگیری این موضوع جلسه مشترکی برگزار نکرده است.

پارک ها باید دارای تناسب فرهنگی، گیاهی و روشنایی باشند

در ادامه عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این نکته که توجه پارک ها یکی از مسائل مهمی است که شهرداری برای رفاه ساکنین در محلات مختلف ایجاد می کند، افزود: این پارک ها باید دارای تناسب فرهنگی، گیاهی، صوتی و روشنایی باشند که متاسفانه در این زمینه به خوبی کار نشده است.

محمد ابراهیم جرجانی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، پارک محلات را نامناسب دانست و تصریح کرد: در برخی پارک ها مانند چاله باغ نبود نور کافی بستر بسیاری از تخلفات را ایجاد کرده درحالیکه در پارک شهرک امام، برج نوری بزرگی نصب شده که علی رغم روشنایی پارک، باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین نزدیک به پارک هم شده است.

وی با بیان این مطلب که سازمان پارک ها و فضای سبز باید خیلی جدی به این موضوع بپردازد، افزود: به جز مقوله روشنایی در پارک، ایجاد هارمونی در این مکان ها یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه داشت.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه شهرداری موظف به ایجاد امکانات درپارک ها و مراقبت و محافظ از امکانات آن است، افزود: وضعیت پارک ها در خصوص پوشش گیاهی و نظافت سرویس بهداشتی در سطح پایینی قراردارد.

جرجانی یادآور شد: نیاز است سازمان پارک ها به تک تک محلات رفته و نقاط ضعف و قوت پارک ها از نزدیک بررسی کند تا بهترین امکانات به شهروندان ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ها و فضاهای سبز شهری از مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی های شهری هستند از این رو باید علاوه بر احداث آن به ایجاد بستر برای حضور شهروندان در این اماکن تفریحی هم توجه شود.

با توجه به اینکه پارک ها در ساعات خلوت شبانه روز تبدیل به مکانی امن برای ارتکاب جرم بزهکاران شده، انتظار می رود تا دستگاه های متولی برای فراهم کردن امنیت و رغبت شهروندان به پارک ها تدابیر لازم را بیاندیشند.