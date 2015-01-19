دبیر کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در همایش کتاب سال حوزه از کتابهای برتر حوزوی همچنین پایان نامه های سطح چهار (دکتری) در رشته های تخصصی اخلاق، ادبیات و هنر، اقتصاد و مدیریت، تاریخ و سیره، ترجمه، تصحیح و تحقیق، تفسیر و علوم قرآن، تکنولوژی آموزشی، حدیث، درایه و رجال، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، فقه و اصول، کلام، فلسفه و کتب مرجع تجلیل می شود.

حجت الاسلام حقی افزود: در این مراسم علاوه بر رونمایی از 5 جلد نیازسنجی پژوهشی حوزه های علمیه از مقام علمی و تالیفات برجسته حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی تجلیل خواهد شد.

وی افزود: برای آثار ارسالی به دبیرخانه کتاب سال حوزه، سه مرحله داوری در نظر گرفته است که داوران در این مراحل در 16 رشته تخصصی به ارزیابی آثار می پردازند، در مجموع امسال 250 نفر از برجسته ترین اساتید حوزوی، آثار ارسالی به همایش کتاب سال حوزه را ارزیابی کرده و کتاب و پایان نامه های برتر هر رشته را تعیین کرده اند.

دبیر کتاب سال حوزه گفت: در یک رشته ممکن است براساس امتیاز کسب شده، یک یا چند اثر برگزیده شوند همانگونه که ممکن است در برخی از رشته ها، آثار برگزیده ای وجود نداشته باشد و فقط آثار شایسته تقدیر معرفی شوند.

حجت الاسلام حقی گفت: در فراخوان شانزدهمین کتاب سال حوزه، 850 اثر به دبیرخانه همایش ارسال شد که در 680 کتاب منتشر شده در یک سال گذشته و 70 پایان نامه سطح 4 (دکتری ) دفاع شده است که از این تعداد21 اثر تالیف بانوان حوزوی بوده است.