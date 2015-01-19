به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با حضور فیلمسازان داخلی و خارجی از صبح دوشنبه در مجتمع سینمایی شهرستان بابل آغاز شد.

در روز اول جشنواره، فیلمهای «بی بی تولدت مبارک» به کارگردانی حامد نوبری، «ترس و یاور» ساخته امیر واحدی، «ماجرای آن روز» اثر داریوش غذیانی و «کودکانی ابری» ساخته رضا فهیمی اکران می شود.

همچنین در بخش ترانه وا، فیلم های مستند «خاتون دادا» ساخته مریم رزاقی و «لال شو» با کارگردانی علی شیدایی فر، «من پشت این دریچه چشم به راه بهارم» ساخته جواد توانا، «گت پیر» ساخته جان براری، «آوازه چوپان لال» اثر محمد مقیم پور بیژنی و «پنو» ساخته حجت الله اسحاقی اکران می شود.

همچنین در سالن شماره یک مجتمع فرهنگی بابل، در بخش فرهنگ عامه فیلم «زمستان، عشق و سایر قوانین» اثر یاسر خیر، «سیاه و سفید» اثر جلال ساعد پناه، «اسب» ساخته محمدرضا عباس پور اکران می شود.

«زنگ ورزش» ساخته جبار صالحی، «اوزال» ساخته مسعود میرزایی، «بی بی تولدت مبارک» ساخته حامد نوری، «حذف اضطراری» ساخته فهمیه آقا حسنی، پیمان نعیمی، «درخت کهنسال» ساخته فرنوش عابدی، «من تهرانی بودم» ساخته سجاد ایمانی از دیگر فیلمهایی است که در بخش فرهنگ عامه اکران می شود.

«چهار صد و چهل و یکمین روز زندگی ام» ساخته نظیر میرزایی، «ده، چهار و نیم، سه و نیم» ساخته مهدی حیدری، «یک لحظه دیرتر» ساخته یوسف یزدانی و «mfymfy» اثر حسین شایقی از دیگر آثاری است که در بخش فرهنگ عامه اکران می شود.

«مردی به نام سیمین» ساخته بابک طاهری، «کورسو» امید عبداللهی، «بی بازگشت» فرنوش عابدی، «سه سنجاقک» رضا جمالی، «هشتاد سالگی» رضا جمالی از دیگر آثار بخش فرهنگ عامه است.

«کازان به قرن ها بر می گردد» از روسیه، «قصه امید» از ایران و «جزیره ذوب شده» از آذربایجان در بخش بین الملل میراث مشترک اکران می شود.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شمار آثار راه یافته به این دوره جشنواره را بیش از هزار و ۹۸ اثر اعلام کرد.

این جشنواره به مدت چهار روز ادامه دارد.